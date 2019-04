Rémi Métivier



À la Maison Legault de Québec, le 15 avril 2019, à l'âge de 85 ans est décédé entouré de l'amour des siens monsieur Rémi Métivier. Il demeurait à Québec, autrefois de Saint-Damien, Bellechasse. Il était le fils de feu J. Émile Métivier, fondateur d'IPL inc. et de feu Rose-Anne Mercier. Monsieur Métivier a été copropriétaire de l'entreprise IPL inc. avec ses frères jusqu'en 2010.vendredi le 3 mai 2019 de 19 h à 21 h 30. Samedi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 11 h.et de là, au cimetière Onésime-Brousseau situé sur la rue de Repos.Il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle, Louise, Marie-Anne (Pierre Guindon) et Serge (Nathalie Théberge) ainsi que la mère de ses enfants madame Carmelle Fradette; ses petits-enfants : Saïda (son père Aly Mohamed), Véronique, Élie et Julie-Pier (leur mère Marlène Thibault) et son arrière-petite-fille Zoé. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Clément (Thérèse Carrier), Benoit (Marie-Paule Laflamme), Julien (Claudette Leclerc), Cécile (feu Paul-Henri Vallée) et Pauline ainsi que les membres de la famille Fradette et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier personnellement les membres du personnel de la Maison Legault pour les bons soins prodigués auprès de leur père.