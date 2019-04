FORTIN, Dr Paul



À son domicile le 13 avril 2019 à l'âge de 90 ans est décédé entouré de l'amour des siens le Docteur Paul Fortin, époux de Monique Dorval, fils de feu Lauréat Fortin et de feu Marie-Anna Labrecque. Il demeurait à Québec. Le Dr Fortin a pratiqué en médecine générale de 1955 à 1958 à St-Prime au Lac St-Jean pour ensuite se spécialiser en anatomo-pathologie à Salem et à Boston. De retour à Québec en 1962, il exercera sa profession d'anatomo-pathologiste au sein du CHU à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus jusqu'en 2011.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants Gilbert (Danielle Verret), Elaine, Michel (Louise Caron), Louis (Carolle Nolin); ses petits-enfants Nicolas, Stéphanie et Naomi; ainsi que ses frères et sœurs tous décédés Lucien (Régina Lévesque), Marie-Laure, Rosaire (Dulcina Carrier), Fernand ( Diane Pigeon), Gisèle ( Jean-Yves Laurion), Thérèse (Raymond Lebel), Raymond, Madeleine. Il laisse également dans le deuil son beau-frère Simon (feu Louise Brochu, Maryse Derrien), et autres belles-sœurs et beaux- frères tous décédés Paul Bouchart D'Orval (Pauline Barabé), Jeannette (Jean Bibeau), Madeleine, Suzanne (Lorenzo Caron), Raymond (Charlotte Dumont), Gaston (Myrtle Atkinson) ainsi que neveux et nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier l'équipe d'hématologie et le Dr Michel Rouleau pneumologue de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que le Dr Louis Lacombe uro-oncologue de l'HDQ. De plus, nous tenons à remercier particulièrement toute l'équipe du CLSC La Source Sud pour les bons soins attentionnés qui ont été prodigués ainsi que les docteurs Isabelle Rheault, Claude Deschênes et Louis Roy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix soit à la Fondation CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, Fondation québécoise du cancer ou à la Société de l'Arthrite.