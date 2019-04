MOREAU LEGROS, Lucille



À sa résidence des Habitations Saint-Pamphile, le 11 avril 2019, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée dame Lucille Moreau, épouse de feu monsieur Julien Legros, conjointe de monsieur Patrice Pelletier. Fille de feu dame Germaine Gauvin et de feu monsieur Honoré Moreau, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline (Robert Miville), Germain (Chantal Pelletier), Richard (Renelle Pelletier), Sylvain (Lyse Lapointe), Daniel (Manon Pelletier), Johanne, Christian (Manon Lepage). Ses nombreux petits-enfants, leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Patrick (feu Clémence Bélanger), Solange (feu Jean-Léo Bélanger), feu Gilles (feu Madeleine Bélanger). De la famille Legros: feu Julienne (feu Léo Gagnon), feu Laurent (feu Solange Legros, feu Éméline Pelletier), feu Maurice (feu Laurette Pelletier) feu Cécile (feu Jean-Louis Pelletier, feu Corentin Litalien), Simone (feu John Adam), Germaine (feu Roland Fitzpatrick). Sont également affectés par son départ les enfants de monsieur Patrice, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidence des Habitations Saint-Pamphile pour l'accompagnement. Merci également au Dre Amélie Blanchette ainsi qu'à Nathalie Gauvin et Marie-Claude Lavoie des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur présence et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services de santé de la MRC de L'Islet (pour les soins palliatifs), 430, Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 11h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Bellevue ".