À la conquête de l’Ouest

Le hors-la-loi Billy the Kid n’a peut-être pas été abattu en 1881 par le shérif Pat Garrett. C’est en tout cas ce qu’on a vraiment eu envie de croire en lisant ce sympathique roman.

Photo courtoisie Après avoir quitté leur Irlande natale, les McLaughlin ont fini par s’installer à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où ils ne fileront malheureusement pas très longtemps le parfait bonheur. Employé aux travaux publics de la ville, Sean (le père) sera en effet victime d’un grave accident qui, en plus de lui faire perdre l’usage de ses jambes, lui fera aussi perdre son boulot. On s’empresse de mentionner que cette histoire commence en 1949 et qu’à l’époque, lorsque pareille tragédie survenait, il fallait souvent se battre d’arrache-pied dans l’espoir d’obtenir gain de cause... Du coup, ce sera à Maureen (la mère) de trouver le moyen de nourrir toute la famille et pour ce faire, elle acceptera d’aller faire le ménage chez des vétérans veufs ou sans famille.

Un drôle de hors-la-loi

De tous ses clients du quatrième âge, celui du mercredi matin deviendra rapidement son favori. Capable de graisser et d’assembler n’importe quelle arme à feu en un temps record, le vieux Monsieur Parker semble de fait avoir eu une existence assez riche en péripéties. Mais pour en savoir plus à son sujet, Maureen devra attendre jusqu’au 1er novembre 1950. Car ce jour-là, Monsieur Parker aura du mal à contenir sa colère en lui montrant un article de journal dans lequel un certain Brushy Bill Roberts osait affirmer haut et fort avoir jadis été le célèbre Billy the Kid. À sa connaissance, il n’y avait jamais eu qu’un seul Billy the Kid et, surprise, Maureen l’avait juste devant elle !

Honnêtement, en ouvrant ce livre, on ne savait pas trop à quoi s’attendre. Mais au fil des pages, on a tour à tour été happé par l’intrigue et par son style enjoué, qui nous ont permis d’approcher le Wild West des despérados, des pistoléros et des voleurs de bétail.

