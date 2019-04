MIVILLE BÉLANGER, Madeleine



À sa résidence des Habitations Saint-Pamphile, le 13 avril 2019, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée dame Madeleine Miville épouse de feu monsieur Édouard Bélanger. Fille de feu dame Marie-Rose Chouinard et de feu monsieur Elzéar Miville. Elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la mère de: Lucie (Germain Thériault), Lucette, René (Gisèle Robichaud), Ghislain (Chantal Pelletier), Alyre (Nicole Anctil), Sylviane (Renauld Blanchet), Doris (Jean-Pierre Gaudreau), Clémence (Christian Thériault), France (Alain Lemieux), feu Harold (Dominique Brochu), Denis (Lucie Dubé). Également affectés par son départ ses précieux petits- enfants, leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Bernadette (feu Rosaire Morneau), feu Gabrielle (feu Olivier Castonguay), feu Elzéar (Marie-Paule Morneau), feu Aline (feu Corentin L'italien), feu Alberte (feu Alphonse Jean), feu Anne-Marie (feu Gabriel Bélanger), Gemma (feu Alphonse Morneau), Jeanne (feu Didier St-Pierre). De la famille Bélanger: feu Émilia (feu Jean-Baptiste St-Amand), feu Jean-Émile (feu Lucile Litalien), feu Laurentia (feu Bertrand Pelletier), Sr Rose-Délima s.c.q., Conrad (Marcelle Miville), Alphonse (feu Armande Fournier). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, ses nièces des familles Miville et Bélanger, autres parents et plusieurs ami(e)s. Des remerciements sont adressés à tout le personnel et les préposés des Habitations Saint-Pamphile pour les bons services. Notre reconnaissance au Dre Lyne Paré ainsi qu'au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile, tout particulièrement à Nathalie Gauvin, Marie-Claude Lavoie, Maude Bourgault et Ginette Gauthier pour leur présence et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services de santé de la MRC de L'Islet (pour les soins palliatifs), 430, Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0. Il sera possible de le faire sur place. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejeudi de 19 h à 21h30; vendredi jour des funérailles à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue ".