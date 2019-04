Bien finir la semaine

Samedi dernier, on a vu un Impact amorphe à Philadelphie et mercredi, dans l’adversité, le Bleu-blanc-noir était affamé. Laquelle des deux équipes affrontera le Fire de Chicago au Stade Saputo dimanche après-midi ?

Si on avait à parier, on mettrait une partie de notre paie sur la seconde option. Cette équipe-là sera affamée de revenir à la maison pour les deux prochains matchs.

« Avec seulement un match à domicile après neuf rencontres, nous sommes dans un bon endroit », a souligné Daniel Lovitz.

« On n’avait pas d’objectif en tête, a-t-il assuré, mais je pense quand même que nous avons échappé des points comme à Houston par exemple. »

Près du sommet

Avant les matchs du week-end, l’Impact se trouvait au second rang de l’Association Est avec 14 points, trois de moins que D.C. United. Pas mal pour une équipe qui n’a joué qu’un seul match à la maison.

« Nous sommes une bonne équipe et je le pense depuis longtemps et c’est bien de voir que les gens commencent à le reconnaître », a insisté Lovitz.

Il ne faut quand même pas partir en peur et préparer le défilé sur la rue Sainte-Catherine, mais cette saison-ci commence bien mieux que la précédente.

Pour rappel, l’équipe avait atteint le plateau des 14 points à son 16e match de l’année en 2018, soit le 13 juin.

Modéré

Rémi Garde a toutefois tenu à modérer les ardeurs de tout le monde en regard de cette belle avancée.

« Tout le monde n’a pas joué le même nombre de matchs, il y a des équipes qui ont joué trois matchs de moins, alors il faut rester lucide.

« La route est longue, pour le moment, on l’a rendue plutôt agréable. Il y a eu des nids-de-poule, on n’a pas crevé et on a tout de suite rebondi et ça me plaît. »

Et ce qu’il faut dire, c’est qu’avec une victoire contre le Fire dimanche après-midi, l’Impact pourrait rejoindre D.C. au premier rang si Wayne Rooney et sa bande s’inclinent au Minnesota.

Frustration

Ignacio Piatti ratera un septième match d’affilée, ce qui en fait maintenant sa plus longue absence depuis qu’il a joint l’équipe, en 2014. Mais il y a de l’espoir.

« C’est un joueur qui s’est arrêté depuis le match d’Orlando, il y a un certain nombre de semaines, a rappelé Rémi Garde. Un sportif de haut niveau s’arrête trois jours et c’est compliqué alors quand il s’arrête aussi longtemps, il faut remettre le corps en route avec précautions.

« On est dans une phase positive où Nacho a de très bonnes sensations. On va y aller au jour le jour, mais je peux vous dire qu’il ne sera pas sur le terrain. »

N’empêche que Piatti est un homme frustré par la situation et le temps qui passe.

« J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi frustré, a admis Garde. Il a tellement ce jeu collé à la peau que ça le rend très malheureux. Mais je vois dans ses yeux que le fait de pouvoir progresser, ça va de mieux en mieux. »

Toujours au rayon des blessures, Saphir Taïder (raideurs musculaires) et Harry Novillo (dos) seront disponibles, eux qui ne s’étaient pas déplacés en Nouvelle-Angleterre plus tôt cette semaine.

Sans Paunovic

À l’autre bout du terrain, l’Impact affrontera le Fire de Chicago, qui présente une fiche de 2-3-3 cette saison, n’ayant remporté aucun match à l’étranger (0-2-1).

Et le Fire se déplace à Montréal sans son entraîneur-chef, Vejko Paunovic, qui a reçu un carton rouge lors du match contre New York City FC, mercredi.

Rémi Garde se méfie d’ailleurs du Fire et de ses armes offensives.

« Ils n’ont pas perdu plus de matchs que nous, ils en ont perdu trois comme nous.

« Ils ont beaucoup de possibilités offensives, ils changent souvent de système et ils ont ajouté [Nicolas] Gaitan. »

Impact : Lovitz vante le travail de Shome

Daniel Lovitz a récolté une passe sur un des deux buts d’Anthony Jackson-Hamel mercredi en plus de tirer le coup franc qui a permis à Shamit Shome de marquer son premier but en carrière, quelques minutes plus tôt.

« Shamit était là pour s’assurer que le ballon poursuive son chemin au fond du but et c’était énorme pour l’énergie », a soutenu Lovitz.

« Pour moi, ça représente bien son match et ce qu’il peut faire. C’était exactement ce qu’il peut nous amener. »

Impact : Place au Jackson nouveau

Anthony Jackson-Hamel le dit lui-même, il a effectué un changement d’attitude complet cette année qui s’accompagne d’une meilleure éthique de travail. Pas étonnant qu’il ait marqué ses deux premiers buts de l’année, mercredi.

« Ça ne sort pas de nulle part s’il a été efficace, il a remis un certain nombre de choses en place. Il a très bien travaillé dans un très bon état d’esprit depuis le début de la saison », a insisté Rémi Garde.

« Je me réjouis d’avoir des gens efficaces qui viennent bousculer ce qui a été fait jusque-là. »