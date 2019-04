MORENCY, Yvette Lebel



À l'Hôpital Laval, le 16 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Yvette Morency, épouse de feu monsieur Gilles Lebel. Elle demeurait à Québec (anciennement de St-Raymond de Portneuf).La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Josée Marion), André (Céline Trudel), Diane (Gabriel Fortin), Serge (Hélène Boileau), Caroline (Pierre Paradis); ses petits- enfants: Geneviève, Pierre-Luc, Alexandre, Jean-Philip, Karine, Mélissa, Marie-Andrée, Anne-Shirley, Georges-Édouard, Émilie, François; ses arrière-petits- enfants: Florence, Charles-Émile, Nixon, Lhassa, Élias, Adrien, Olivia, Lucas; ses sœurs et frères: Céline, Isabelle, Irène, Théodore, Robert, Simone; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du département de gériatrie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation en Cœur (CHUL), 3107, ave des Hôtels, Québec (Québec) G1W 4W5, Tél. : 418-654-2270.