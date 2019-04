GOSSELIN, Jeanne D'Arc



Au Centre d'Hébergement Yvonne- Sylvain, le 20 avril 2019, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée dame Jeanne D'Arc Gosselin, fille de feu M. Adjutor Gosselin et de feu dame Immaculée Royer. Elle était la conjointe de feu M. André Bouchard. Elle demeurait autrefois à St-Jean-Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairemardi jour des funérailles de 12h à 14h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses petits-cousins et petites-cousines: feu Gilles (feu Aline Gauvin), Huguette (feu Maurice Boutin), Raynald (Hélène Bonenfant), Yves (feu Louise Paquet, Lise Trudel), Robert (Yolande Ménard), André (Euréka Simard), Marcel (Jocelyne Asselin), Lise (André Bareil); ainsi que les membres de la famille de feu André Bouchard.Un merci spécial au personnel du 3e étage du Centre d'Hébergement Yvonne-Sylvain pour leur support et les bons soins prodigués à Jeanne D'Arc au cours des 9 dernières années. RobertVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet: www.alzheimer.ca