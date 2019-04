De nouveaux barrages en vue pour Hydro-Québec

La possibilité d’un contrat majeur de 10 milliards $ avec la Ville de New York ne calme pas les ardeurs du PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel, qui aimerait relancer la construction de grands barrages à partir de 2021.

Alors qu’Hydro-Québec multiplie les contrats d’exportation d’hydroélectricité, la question de nouveaux mégaprojets de production hydroélectriques est de nouveau d’actualité, a affirmé hier midi M. Martel.

Près de 1000 personnes assistaient à son allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« C’est la question sur toutes les lèvres : quand est-ce qu’on va construire un grand barrage ? Y’a plusieurs facteurs qui vont nous faire réfléchir », a-t-il dit.

Les exportations d’électricité sont en croissance constante depuis 2014, et Hydro-Québec fracasse année après année ses propres records.

En 2018, les exportations de 36 TWh ont ainsi représenté 17 % du volume des ventes, et 23 % du bénéfice net de l’entreprise.

De la place pour « un autre petit »

Le contrat de vente d’électricité signé l’an dernier avec le Massachusetts représente à lui seul un potentiel de 9,45 TWh pendant 20 ans, et le potentiel contrat avec la Ville de New York pourrait en nécessiter tout autant.

Avec ces deux projets, Hydro-Québec pense avoir les surplus nécessaires pour « un autre petit projet » d’exportation. Après ça, il faudra songer à accroître la production d’électricité.

À moins que les grandes industries ne réduisent substantiellement leur consommation d’électricité, ce qui permettrait alors d’exporter cet excédent vers de nouveaux secteurs de l’Amérique du Nord.

« Il va falloir décider si on fait un projet [de barrage], et si oui, à quel endroit. Mais si on continue d’écouler les surplus et qu’on a besoin de puissance [additionnelle], un projet hydroélectrique demeure extrêmement intéressant. »

Le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, avait déjà évoqué mardi en entrevue sur les ondes de LCN un scénario dans lequel le gouvernement pourrait se pencher vers la réalisation de « nouveaux grands projets » pour Hydro-Québec.

« Je pense qu’en 2021-2022, on va devoir, avec Hydro-Québec, regarder en termes de développement ce qui est devant nous pour justement se parer à l’éventualité que nos surplus soient tous utilisés », a-t-il expliqué.

« Augmentation de 0,9 pas de 2,9 % »

Rappelant que les Québécois bénéficient de l’électricité la plus abordable en Amérique du Nord, M. Martel a par ailleurs exprimé son désaccord avec l’analyse de la hausse des tarifs d’électricité évoquée dans la chronique de Michel Girard d’hier. Le chroniqueur du Journal chiffrait celle-ci à 2,9 %.

« Je ne veux pas qualifier ça de Fake News, mais honnêtement c’en est une. [...] Il oublie de dire qu’il y a une facture fixe de 40 cents par jour, qui n’augmente pas. Alors l’augmentation est vraiment de 0,9, pas de 2,9 % », a-t-il affirmé.

Quant à Michel Girard, il maintient son analyse d’une hausse réelle de 2,9 % des tarifs qu’il approfondira dans sa prochaine chronique de lundi prochain.