AUCLAIR, Michèle



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 25 avril 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Michèle Auclair, fille de feu Yvon Auclair et de feu Cécile Martin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil son fils Maxime et sa conjointe Camille, sa petite-fille adorée Marie-Louise; ses fidèles et précieux amis: Luce, Fernand, les deux Ginette, Julia, Ignacio et Luc; ainsi que ses cousines, parents et ami(e)s. Elle aura marqué toutes les personnes qu'elle aura croisées. Elle aura été pour nous un modèle de force, de détermination et de liberté jusqu'à la fin. Bon Voyage Mi! La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, tout particulièrement les docteurs Montreuil, Gagnon et Rhéaume. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, Tél. : 418-525-4385.