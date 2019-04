Découvrir le cœur de Virginia Beach

Plaque tournante des hôtels, des restaurants et du divertissement de la populaire station balnéaire de Virginia Beach, le quartier d’Oceanfront est l’endroit rêvé pour ceux qui veulent être au cœur de l’action. Grâce à ses concerts de musique, ses artistes de rue, ses cafés en plein air et ses vendeurs de hot-dogs et de crème glacée, Oceanfront offre une ambiance unique avec vue imprenable sur l’océan Atlantique. Voici sept bonnes adresses à découvrir pour les vacanciers qui veulent vivre l’expérience « vacances à la mer » à fond.

Sept bonnes adresses

MANGER ET BOIRE

Photo tirée d'Instagram, @threeshipscoffee

Three Ships Coffee Roasters

607 19th St, Virginia Beach

threeshipscoffee.com

Waterman’s Surfside Grille

415 Atlantic Ave, Virginia Beach

watermans.com

MAGASINER

North End Bag Co

607-B 19th St, Virginia Beach

VISITER

Photo tirée d'Instagram, @vaaquarium

Rudee Tours

200 Winston Salem Ave, Virginia Beach

rudeetours.com

Virginia Aquarium & Marine Science Center

717 General Booth Blvd, Virginia Beach

virginiaaquarium.com

DORMIR

Holiday Trav-L-Park

1075 General Booth Blvd, Virginia Beach

campingvb.com

Cavalier Hotel

4200 Atlantic Ave, Virginia Beach

cavalierhotel.com

► La chaîne Évasion présente l’émission Direction la mer, animée par David Bernard, tous les mercredis 21 h.