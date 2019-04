Défi sportif : Charles Moreau, un héros parmi tant d’autres

Chaque année, le Défi sportif AlterGo accueille des milliers d’athlètes inspirants, animés par une passion, une force et une résilience hors du commun. Le paracycliste québécois Charles Moreau, qui profitera de l’événement pour lancer sa saison, ne fait pas exception.

Le grand rassemblement montréalais du sport adapté aura toujours une importance particulière pour Moreau, qui y a fait ses débuts en 2009.

«Ç’a été mon premier contact avec les parasports; mon introduction au vélo à mains et à la compétition. C’est vraiment le Défi sportif qui a été mon premier contact avec c’te gang-là», explique le paracycliste de 37 ans, double médaillé de bronze aux Jeux de Rio en H3.

Un an avant de faire ses débuts au Défi, l’ancien triathlète était en pleine rééducation. En effet, sa vie a basculé en janvier 2008 lorsque sa voiture est tombée en panne sur le pont Laviolette, à Trois-Rivières.

«J’étais dans la voiture et j’attendais la remorqueuse. J’avais appelé la SQ pour qu’ils viennent sécuriser le périmètre. La surveillance du pont n’a jamais fermé la voie. Huit minutes plus tard, un camion de 53 pieds a embouti ma voiture.»

«J’ai quand même été chanceux dans tout ça, poursuit Moreau. Personne ne s’attendait à trouver quelqu’un de vivant là-dedans. J’ai eu des fractures aux côtes et des contusions au visage, mais la grosse blessure a été celle à la moelle épinière.»

Une nouvelle vie

Bien que miraculé, Moreau est devenu paraplégique. C’est le sport qui l’a aidé à affronter les deuils et les nombreux défis de sa nouvelle vie.

«Le deuil le plus long et le plus difficile que j’ai eu à faire c’est par rapport à ma profession, explique le résident de Victoriaville, qui a obtenu son doctorat en chiropratique deux mois après l’accident.

«C’est vraiment le sport qui m’a gardé dans un bon état d’esprit, dans une bonne place tant psychologiquement que physiquement.»

Ainsi, en juillet 2008, Moreau était déjà de retour à l’entraînement avec ses amis triathlètes de Trois-Rivières. «C’est avec eux que j’ai fait mes premières expériences en sport adapté. Ils venaient à la piscine avec moi et on essayait différents set up de natation pour voir ce qui était le plus efficace.»

Ce même été, Moreau a participé à ses premiers événements de paratriathlon. En 2009, il était déjà vice-champion du monde de la discipline qu’il a continué de pratiquer jusqu’en 2012. Il a ensuite opté pour le paracyclisme, un sport bien développé dont le niveau de compétition était plus relevé.

«Dans les trois sports, c’était celui dans lequel je performais le mieux. J’ai décidé de me concentrer là-dessus et ç’a été un choix payant.»

En effet, Moreau a connu une progression très rapide dans sa nouvelle discipline sur la scène internationale. Vice-champion du circuit de la Coupe du monde en 2018, sa plus grande fierté demeure ses deux médailles de bronze aux Jeux paralympiques de Rio en 2016.

«J’en visais une au contre-la-montre. La deuxième (à la course sur route), ç’a vraiment été une surprise. Après celle-là, j’étais fou comme un balai!»

Aujourd’hui père de famille et conférencier, Moreau nourrit encore de grands rêves. Comme ceux de décrocher le maillot arc-en-ciel de champion du monde, de participer aux Jeux de Tokyo en 2020 et de faire le 1000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie.

LES VISAGES DU DÉFI

Cindy Ouellet, basketball en fauteuil roulant

PHOTO COURTOISIE/Comité paralympique canadien

Cindy Ouellet fait partie des rares athlètes à avoir participé aux Jeux paralympiques dans deux disciplines différentes, soit en basketball en fauteuil roulant et en ski paranordique. Atteinte du cancer des os à 12 ans, elle a participé à ses premiers Jeux sept ans plus tard, à Pékin (2008). Elle a ensuite enchaîné avec les Jeux de Londres (2012), de Rio de Janeiro (2016) et de Pyeongchang (2018). L’athlète de 30 ans poursuit également des études en génie biomédical à l’Université Southern California à Los Angeles.

-Elle sera en action avec l’Équipe Québec senior de basketball en fauteuil roulant, les 3 et 4 mai, au Centre sportif Édouard-Montpetit, à Longueuil.

Mathieu Lelièvre, parahockey

PHOTO COURTOISIE, COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

Âgé de 13 ans, Mathieu Lelièvre est considéré comme une étoile montante du parahockey au Québec. Quelques mois après avoir suivi des traitements de chimiothérapie et subi l’amputation de sa jambe gauche, il se faisait déjà remarquer sur la patinoire.

-L’athlète originaire de Donnacona sera en action avec l’Équipe Québec junior, les 4 et 5 mai, à l’aréna Howie-Morenz, à Montréal.

Alison Levine, boccia

PHOTO COURTOISIE, COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

Membre de l’équipe nationale de boccia depuis 2014, la Montréalaise de 28 ans a rapidement progressé dans son sport pour atteindre le quatrième rang mondial dans la catégorie BC4. Quatrième l’an dernier aux Championnats du monde, elle s’était classée cinquième en simple en 2016, aux Jeux de Rio.

-Alison Levine sera en action en double et en simple à l’aréna Maurice-Richard, à Montréal.

Ilana et Alexandre Dupont

PHOTO COURTOISIE, COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

PHOTO COURTOISIE, COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

En plus de former un couple, Ilana et Alexandre Dupont sont deux éléments importants de l’équipe nationale de para-athlétisme. Les deux athlètes cumulent les podiums sur la scène internationale depuis 2004 et font partie du groupe sélect des médaillés paralympiques. Parents d’une petite fille de quatre ans, Amélia, ils sont également propriétaires de la boutique Révolutions Sports à Saint-Georges-de-Clarenceville, en Montérégie.

-Ilana et Alexandre Dupont seront à l’œuvre le 4 mai en matinée au circuit Gilles Villeneuve.

Marco Dispaltro, boccia

PHOTO COURTOISIE, COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

Après s’être illustré en tennis et en rugby en fauteuil roulant, Marco Dispaltro a fait le saut en boccia en 2010. Le Montréalais atteint de dystrophie musculaire s’est rapidement illustré dans sa nouvelle discipline. Médaillé de bronze en double dans la catégorie BC4 aux Jeux de Londres en 2012, il est devenu numéro un mondial en simple en 2015.

-Marco Dispaltro sera en action à l’aréna Maurice-Richard, à Montréal.

Raphaëlle Tousignant, parahockey

PHOTO COURTOISIE, COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN

Ancienne joueuse de ringuette, Raphaëlle Tousignant a découvert le parahockey en 2014, après avoir subi l’amputation de sa jambe droite. Elle a rapidement progressé et a réussi à faire sa place dans l’équipe nationale en 2017. La joueuse de 16 ans espère maintenant être sélectionnée pour les prochains Jeux paralympiques. À court terme, elle veut devenir la première femme dans l’équipe du Québec.

-Participant au camp de sélection de l’équipe nationale de développement, Raphaëlle Tousignant sera à l’œuvre les 3, 4 et 5 mai, à l’aréna Howie-Morenz, à Montréal.