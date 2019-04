Déjà presqu'autant de sinistrés qu'en 2017

Plusieurs villes vont se trouver en zone inconnue au courant de la fin de semaine avec les niveaux d’eau qui devraient augmenter de manière substantielle avec la pluie prévue et la fonte des neiges.

Au total en 2019, près de 5700 résidences ont été inondées depuis le début des crues printanières. En 2017, ce sont 6175 maisons qui avaient été inondées.

«On va dépasser la situation de 2017», affirme Éric Houde, porte-parole de la Sécurité civile.

Selon le plus récent bilan d’Urgence Québec, on compte samedi 3050 résidences inondées. Le nombre de résidences isolées et de personnes évacuées demeure inchangé à respectivement 2736 et 1796.

Le bilan devrait s’alourdir de manière importante aujourd’hui avec la pluie attendue et des digues qui pourraient ne pas suffire à la tâche.

Le porte-parole de la Sécurité civile Éric Houde continue d’encourager les citoyens à suivre les consignes des autorités et à éviter de circuler en voiture sur des tronçons de route fermés en raison des inondations. Monsieur Houde implore aussi les sinistrés à quitter leur résidence lorsque la municipalité l’exige.

«On est vraiment à des niveaux qui vont monter plus haut que 2017 alors suivons les consignes des autorités municipales», insiste-t-il.

Source : Urgence Québec