MOIR, Lewis E.



À son domicile, le 5 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Lewis E. Moir, époux de madame Nicole Trudel, fils de feu madame Laura Churches et de feu monsieur Lewis Gordon Moir. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, de 13h à 15h, auL'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles.Outre son épouse Nicole, il laisse dans le deuil ses enfants: Ian Moir (Sinee Sukkromsai-Moir), Susan Moir, Gail Moir-Rutledge (Loran Rutledge) et Neil Moir; ses petits-enfants: Nicolas Moir et Louise Moir; ses sœurs: Sheila Noyk (feu Dennis Noyk) et Bernice English (David English) et son beau-frère Pierre Trudel (Monique Berthiaume). Il laisse également dans le deuil ses neveux, autres parents et nombreux ami(e)s. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel du Manoir Archer et du CIUSSSCN Jeffrey Hale - Saint Brigid's pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.