Elias Pettersson a déjà une main sur le trophée Calder

Sans surprise, l'attaquant des Canucks de Vancouver Elias Pettersson compte parmi les trois finalistes pour l'obtention du trophée Calder, remis à la meilleure recrue de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Tel que dévoilé samedi, le défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin et le gardien des Blues de St. Louis Jordan Binnington sont les deux autres candidats.

Pettersson, qui devrait logiquement rafler cet honneur individuel, a commencé sa carrière avec une séquence de cinq matchs avec au moins un point et il a mené toutes les recrues de la LNH cette saison pour les buts (28), les mentions d'aide (38) et les points (66). Il a également été le meneur chez les joueurs de première année pour les buts en avantage numérique (10) et les buts gagnants, avec sept.

Celui qui a battu le record du plus grand nombre de points pour une recrue des Canucks pourrait devenir le quatrième Suédois à remporter le trophée Calder, après Peter Forsberg (1995), Daniel Alfredsson (1996) et Gabriel Landeskog (2012).

Excellentes saisons pour Dahlin et Binnington

Dahlin, première sélection du repêchage de 2018, a pour sa part mené les défenseurs de première année avec une récolte de 44 points, dont neuf buts. Ses 35 mentions d'aide ont fait de lui le deuxième meilleur passeur du circuit Bettman parmi les recrues, toutes positions confondues. Il est également devenu le deuxième meilleur pointeur de l'histoire pour un défenseur de 18 ans, derrière Phil Housley.

Binnington a de son côté à l'origine de l'incroyable revirement de situation à St. Louis. Rappelé de la Ligue américaine en janvier, il a montré un dossier de 24-5-1, une moyenne de buts alloués de 1,89 et un taux d'efficacité de ,927. Advenant une surprise, il pourrait devenir le premier gardien à remporter le trophée Calder depuis Steve Mason (2009), avec les Blue Jackets de Columbus.