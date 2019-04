MARTINEAU, Louise



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 30 mars 2019, est décédée à l'âge de 85 ans et 10 mois, Mme Louise Martineau, fille de feu Mme Emérentienne Savard et de feu M. Prudent Martineau. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 12h à 13h50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la mère de feu Yves Bérubé. Elle était la sœur de: feu Jean-Charles (Solange Choquette), feu Jean-Paul (feu Gemma Michaud), feu Gérard (feu Marthe Martineau), feu Marguerite (Roger Serfati), Thérèse (feu Émilien Lapointe), feu Vianney, feu Valère (feu Rita Beaudet), Augustin (feu Yolande Laplante), Monique (feu Pierre Bégin), feu Hélène (feu Gilles Mochon), Denise (Robert Levac), Rodrigue (Lise Théroux). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci particulier est adressé à: son neveu, Claude Martineau, Mme Marjolaine Émond et M. Gilles Michaud ainsi qu'à Mme Lucie Thériault. La direction des funérailles a été confiée à la