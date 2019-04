DESROSIERS, Maurice



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 21 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Maurice Desrosiers, fils de feu Eugénie Michaud et de feu Joseph Antonin Desrosiers. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule jeudi 2 mai 2019, de 18h à 21h età compter de 9h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jany (Peter Crofton), Diane (Raymond Verret) et Marc (Nadine Gosselin) ainsi que leur mère Cécile Brisebois; ses petits-enfants: Anthony (Élodie April), Laurie (Charles-Édouard Gosselin) et William Crofton, Marie Ève Bérubé (Hugo Pelletier), Marguerite et Blanche Desrosiers; ses arrière-petits-enfants: Alexis, Félix et Noémie; ses sœurs et son frère: Ginette (feu Pierre Paquet), Madeleine et Richard Desrosiers (Carole Gamache); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement les médecins et le personnel de l'unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les excellents soins prodigués ainsi que tout le personnel de la résidence Les Jardins de la Noblesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), dédié aux soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, téléphone: 418 691-0766, www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.