FLEURY, Patricia O'Doherty



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 25 avril 2019, à l'âge de 100 ans, est décédée dame Patricia O'Doherty, fille de feu dame Malvina Julien et de feu monsieur Joseph O'Doherty. Elle était l'épouse de feu monsieur Adrien Fleury. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 19h à 20h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymond Fleury, Barbara Fleury (LeRoy Bowers) ainsi que plusieurs neveux, nièces, plus particulièrement Colette Fleury, belles-sœurs et autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs du 2e étage du l'Hôpital du St-Sacrement pour leur attitude bienveillante ainsi que pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec (Québec) G1S 2M4, tél. : 418 684-2260.