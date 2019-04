Inondations: le bilan s’alourdit toujours

Plusieurs villes vont se trouver en zone inconnue au courant de la fin de semaine avec les niveaux d’eau qui devraient augmenter de manière substantielle avec la pluie prévue et la fonte des neiges. Selon le bilan provisoire d’Urgence Québec diffusé hier soir, on comptait encore 3017 résidences inondées. Le nombre de maisons isolées par les eaux a augmenté tout comme les personnes évacuées, pour se porter respectivement à 2736 et 1796. On peut s’attendre à ce que le bilan s’alourdisse de manière importante aujourd’hui avec des digues qui pourraient ne pas suffire.