La tension et l’angoisse augmentent tout comme l’eau

Évacuation de masse à Rigaud, digue qui peine à résister au courant à Pointe-Calumet, et Montréal qui déclare l’état d’urgence : les inondations ont fait monter l’angoisse d’un cran, hier, au Québec.

Au Québec, on attendait de 30 à 60 mm de pluie, hier et aujourd’hui. Ces précipitations feraient monter graduellement les eaux de l’Outaouais et de Montréal.