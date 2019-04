Le Cambodge et le Vietnam au fil de l’eau

SIEM REAP, Cambodge | Si toutes les croisières ont pour but de nous faire découvrir les beautés du monde, d’autres y ajoutent un plongeon dans les méandres de l’âme humaine. C’est ce qui attend les passagers du circuit-croisière de 13 jours Des temples d’Angkor au Delta du Mékong, que propose CroisiEurope sur le nouveau navire Indochine II.

C’est au Cambodge, plus précisément à Siem Reap, porte d’accès vers les temples d’Angkor, que le voyage débute. Ce sera également le premier contact avec un peuple dont le sourire vrai, sincère et lumineux nous chavire. Ce sourire sera notre phare dans toutes les villes et tous les villages du Cambodge que nous traverserons. Un sourire que l’on peine parfois à comprendre, surtout pendant la visite de S21, le musée du génocide qui dévoile les atrocités infligées par le régime totalitaire de Pol Pot et ses Khmers rouges. Photo Agence QMI, Lise Giguère

Puis ce sera le Vietnam – et sa course folle vers la modernité –, qui demeure tout de même bien ancré dans ses traditions et ses légendes. Une émotion différente nous attend. Cette fois-ci, elle se manifeste au cœur de la circulation anarchique qui nous paralyse sur les trottoirs, mais également dans les tunnels de Cu Chi, un gigantesque réseau de 250 km de galeries souterraines creusées au cœur même de la principale base américaine pendant la guerre du Vietnam.

Le merveilleux Mékong

L’eau occupant une place prépondérante dans la vie de ces deux peuples, une croisière donne accès à un autre visage. Si, pendant la saison sèche (novembre à janvier), l’on s’étonne de toutes ces constructions en pilotis, ce n’est plus du tout le cas pendant la mousson (mai à novembre), alors que le Mékong atteint son plus haut niveau.

Partant d’un plateau du Tibet, ce grand fleuve serpente sur 4350 km et traverse six pays avant de rejoindre la mer. Ses eaux favorisent les échanges culturels et commerciaux et charrient de nombreux poissons. En période de mousson, il immerge les grandes cités fluviales et fait déborder le lac Tonlé Sap, dont la superficie passe de 3000 km2 à près de 16 000 km2. Ce phénomène en fait l’une des zones de pêche les plus productives du monde et lui a valu d’être reconnu comme réserve de la biosphère de l’UNESCO. Photo Agence QMI, Lise Giguère

C’est sur ce lac, le plus grand d’Asie du Sud-Est, que l’on monte à bord de l’Indochine II pour naviguer jusqu’au delta du Mékong, que l’on suivra ensuite jusqu’à Ho Chi Minh. Au fil des jours, les témoignages, les visites, les rencontres et... les sourires multiplieront notre charge émotionnelle.

Non, on ne revient pas tout à fait indemne de ce voyage !

LES ESCALES