Le King à la manière de Guylaine Tanguay

Dans un Capitole qui a vibré des centaines de fois au son des classiques d’Elvis Presley, Guylaine Tanguay a réussi, hier soir, à faire sien le gigantesque répertoire du King sans copier la recette de qui que ce soit.

C’était Elvis à la manière de Guylaine : un concert inspiré de ses racines country, qui mettait en valeur la voix et l’indéniable sens du spectacle, et de la répartie, de la chanteuse de 46 ans, flanquée pour l’occasion de son groupe de musiciens habituels et d’un dynamique quatuor de danseurs.

Pour bien assumer son statut autoproclamé de première femme à présenter un hommage à Elvis, elle portait une robe courte noire scintillante, celle que le King aurait choisie s’il avait dû en porter une, a imaginé la chanteuse.

« Pas trop déçus de ne pas me voir arriver avec un jumpsuit blanc et une perruque noire », avait-elle lancé tout juste avant, dans un clin d’œil à Martin Fontaine, celui qui a personnifié Elvis pendant plusieurs années sur la même scène.

Nostalgie

À partir de son album 3764 Elvis Presley Boulevard, sorti en juin 2018, Guylaine Tanguay a créé un spectacle qui, outre tous les succès de la défunte idole, cherchait à faire vibrer les nostalgiques des années 1960 et 1970.

À ce chapitre, la chanteuse country a touché la cible. Il suffisait d’entendre les spectateurs chanter spontanément les paroles de Chanson pour Elvis, naguère écrite par Luc Plamondon au profit de Diane Dufresne, pour s’en convaincre.

Très à l’aise dans tous les registres, du rock au blues en passant évidemment par le country, Tanguay a été à son mieux lorsqu’elle s’est frottée aux grandes ballades du King.

Sur sa très belle version de Can’t Help Falling In Love, on a senti l’influence vocale de Céline Dion, dont elle avait repris les succès dans un spectacle précédent. Elle a été émouvante pendant Always on My Mind, mais encore plus durant la sublime Amazing Grace, livrée avec autant de puissance que de délicatesse.

Respect, svp !

Elle a eu beau s’aventurer dans des sentiers rock and roll en cours de route, la cowgirl en Guylaine Tanguay n’est jamais très loin. Elvis ou pas, on a eu droit à une séance de yodle qui a délié les jambes, et les cordes vocales, de la foule.

Parlant du public, dommage que certains avaient davantage envie de faire du social que d’écouter Mme Tanguay. Dans notre secteur, le placotage a parfois miné le plaisir, notamment pendant Love Me Tender mais surtout durant la poignante finale au son de My Way.