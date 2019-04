L’érotomanie: ces fans qui aiment trop

Lorsqu’une fan devient complètement obsédée par un artiste, une idole ou une personne qu’elle admire avec passion, qu’elle lui écrit sans cesse, qu’elle l’attend après tous ses spectacles, qu’elle collectionne tous les articles de magazine sur lui et qu’elle finit par prendre ses rêves pour des réalités, on a bien raison de s’interroger sur son état de santé mentale. Toutefois, l’érotomanie pure est un phénomène rare.

Les causes et les facteurs de risque de ce trouble délirant sont peu connus. On observe que davantage de femmes en sont atteintes que d’hommes. Parmi les hypothèses pour expliquer ce trouble, les relations antérieures instables, une faible estime de soi et d’autres troubles associés à la personnalité sont à envisager.