Les 25 films de l'été

La sortie d’un nouveau film de Quentin Tarantino est toujours un événement et on peut s’attendre à ce que ce 9e long métrage du célèbre cinéaste américain fasse courir les foules cet été. Réunissant à l’écran un trio de superstars (Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie), Il était une fois à Hollywood met en scène une ancienne vedette de la télévision et son cascadeur qui tentent de percer l’industrie cinématographique pendant les dernières années du Golden Age de Hollywood, en 1969.