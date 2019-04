Les vagues passent par-dessus sa digue de béton

« Ce n’est vraiment pas drôle. Je suis terriblement inquiète. Ils ont installé des digues de bois temporaires, mais ils nous ont oubliés, moi et mon voisin », dénonce Nelly Clamaron, une résidente de la 29 e avenue, à Pointe-Calumet, dans les Laurentides.

Ce sont les militaires, des employés de la municipalité, des bénévoles et même des employés de la Ville de Saint-Eustache qui ont procédé à la fabrication de la structure en contre-plaqué qui donne un mètre supplémentaire à l’ancienne protection de ciment.

Chez Mme Clamaron, la hauteur de la digue de béton semblait correcte, mais c’était sans compter sur les vagues et sur les fortes pluies de vendredi et samedi. Le niveau de l’eau léchait le haut de la digue.