Minnesota: un enfant de 5 ans jeté du troisième étage d’un centre commercial reprend connaissance

L’enfant de 5 ans qui avait été jeté d’un balcon situé au troisième étage d’un centre commercial du Minnesota plus tôt ce mois-ci est maintenant «alerte et conscient», a annoncé sa famille.

Dans un communiqué, les proches du petit Landen Hoffman ont indiqué que ce dernier ne repose désormais plus dans un état critique et qu’il a quitté l’unité des soins intensifs, a rapporté CNN, en précisant que son rétablissement sera vraisemblablement long et compliqué.

Le 12 avril dernier, un homme de 24 ans, Emmanuel Deshawn Aranda, a pris l’enfant et l’a laissé tomber du balcon, haut de 40 pieds, a indiqué la police de Bloomington.

Aranda, qui a une longue feuille de route en matière de criminalité, a été accusé de tentative de meurtre et s’il veut recouvrer sa liberté, il devra verser une caution de 2 millions $ US. La mère du garçon ne l’avait jamais vu auparavant.

L’accusé a dit à la police qu’il était venu au centre commercial le jour précédent l'incident avec l’intention de tuer un adulte, mais ça n’avait «pas marché». Il y est retourné le lendemain et aurait choisi de s’en prendre à l’enfant.

Plus de 1 million $ US en dons

Soulignons qu’une campagne de sociofinancement lancée sur le site spécialisé GoFundMe a permis d’amasser à ce jour plus de 1 million $ US pour venir en aide à la famille de Landen Hoffman.