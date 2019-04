Robin Lehner a tout fait sauf gagner

Le gardien des Islanders de New York Robin Lehner a repoussé les 31 rondelles dirigées vers lui lors des trois périodes réglementaires, mais il a néanmoins subi la défaite, vendredi soir.

«Ce n’est pas le résultat que nous voulions, la marge d’erreur est mince dans les éliminatoires, a réagi Lehner, après le revers de 1 à 0 en prolongation des Islanders face aux Hurricanes de la Caroline. Je pense que nous avons joué un bon match, mais eux aussi. Comme je l’ai dit avant la série, ça va être un duel serré.»

«Évidemment, on ne veut pas perdre, mais nous n’allons pas non plus gagner chaque partie, a ajouté Lehner, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Nous devons simplement rebondir. C’est un gros match que nous jouerons ici dimanche.»

Une réponse immédiate

Sans céder à la panique, l’entraîneur-chef des Islanders Barry Trotz reconnaît également l’importance de la prochaine rencontre, qui aura lieu à nouveau à Brooklyn. On ne veut surtout pas se rendre à Raleigh, la semaine prochaine, avec un déficit de deux matchs à combler.

«C’était le match numéro 1, ils n’ont pas remporté la série, a commenté Trotz. Nous avons perdu seulement un match, mais nous devons répondre immédiatement.»

Les Islanders ont pourtant bien fait défensivement dans cette première partie face aux Hurricanes. À lui seul, le défenseur Nick Leddy a bloqué cinq lancers tandis que l’attaquant Matt Martin a fait sentir sa présence avec neuf mises en échec.

Briser la confiance de Mrazek

Tout en vantant le travail de Lehner, Martin a naturellement complimenté le gardien adverse Petr Mrazek, auteur d’un jeu blanc de 31 arrêts, dont deux en prolongation.

«C’est un bon gardien qui a transporté son équipe durant la saison et aussi dans la série face aux Capitals, a qualifié Martin, à propos de Mrazek. Nous devons essayer d’aller devant lui et briser sa confiance car il n’est pas facile à battre quand il voit la rondelle.»

Heureusement pour les Islanders : Lehner, non plus, n’est pas facile à déjouer. Il a été battu une fois en un peu plus de 64 minutes, vendredi. C’était une fois de trop.