Robotiq de Lévis (Saint-Nicolas)

Le groupe de motocyclistes Les Red Knights récidiveront en tenant pour une 2e année, une bénédiction des motos au profit de la Fondation de La Maison d’Hélène, le dimanche 26 mai devant l’Église Saint-Mathieu de Montmagny. L’événement organisé par le chapitre Québec IV des Red Knights se déroulera sous la présidence d’honneur d’Éric Dorval, propriétaire de Mazda Montmagny et de Maniac Moto. Les motocyclistes sont attendus dès 9 h et la messe débutera sur le coup de 11 h 30. Les billets seront en vente auprès des membres du comité organisateur et chez Maniac Moto. Les profits seront remis à la Fondation de La Maison d’Hélène qui a pour mission d’accompagner les personnes âgées de 4 ans et plus dans les derniers moments de vie. Sur la photo, de gauche à droite : Serge Roy, responsable de la bénédiction ; Éric Dorval, président d’honneur et Germain Couture, président des Red Knights chapitre Québec IV.