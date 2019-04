The Walking Dead enfin en français au Québec

Huit années et demie après la diffusion du premier épisode sur les ondes de la chaîne spécialisée AMC, The Walking Dead arrive enfin au Québec. AddikTV diffusera en rafale les cinq premières saisons de cette populaire série.

Inspiré de la bande dessinée de Charlie Adlard, Robert Kirkman et Tony Moore, The Walking Dead raconte l’histoire de survivants qui font face à une épidémie qui transforme les êtres humains en morts-vivants.

Plongé dans un coma, à la suite d’une intervention policière qui a mal tourné, Rick Grimes, shérif dans le comté de Kings, en Géorgie, se réveille quelques semaines plus tard et découvre que la presque totalité de la population américaine a été décimée.

Il quitte l’hôpital abandonné où il avait été admis, constate la gravité de la situation et il se met en direction d’Atlanta, avec l’espoir de retrouver sa femme Lori et de son fils Carl.

Rick Grimes rencontrera d’autres survivants et il se retrouvera à la tête d’une petite communauté qui luttera pour sa survie dans un monde apocalyptique.

Les survivants, qui essaient du mieux qu’ils le peuvent de demeurer en vie, devront aussi faire face à des conflits internes et à d’autres groupes de survivants qui ont leurs propres règles et codes de vie. Tous les moyens sont bons et utilisés afin d’assurer sa survie.

La série met en vedette Andrew Lincoln­­­ (Rick Grimes), Sarah Wayne Callies (Lori Grimes), Chandler Riggs (Carl Grimes), Jon Bernthal (Shane Walsh), Melissa McBride (Carol Peletier), Steven Yeun (Glenn Rhee) et Norman Reedus (Daryl Dixon).

Une dixième saison

The Walking Dead est en ondes depuis le 31 octobre 2010 sur la chaîne spécialisée AMC, aux États-Unis. Le dernier épisode de la neuvième saison a été diffusé le 31 mars dernier et le retour, pour une dixième année, a été confirmé.

Diffusé depuis 2011 en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, l’année suivante, The Walking Dead n’a jamais été présenté à la télé québécoise.

Quelques chaînes spécialisées ont tenté, sans succès, au cours des dernières années, d’acquérir les droits de la série.

AddikTV a réussi le coup après de longues négociations avec AMC, et les cinq premières saisons de The Walking Dead, soit 67 épisodes, seront diffusées en rafale du lundi au jeudi, à 22 h, à partir du 29 avril. Les quatre épisodes de la semaine seront ensuite présentés en rediffusion le dimanche, de 20 h à minuit.

La série a vu ses auditoires grandir au cours des cinq premières saisons. La première, qui comptait six épisodes, a été suivie par une moyenne de 5,25 millions de téléspectateurs aux États-Unis. La série est ensuite passée à 13 et à 16 épisodes par saison. The Walking Dead est très populaire chez les 18-49 ans.

Série dérivée

L’épisode No Sanctuary, qui a lancé, le 12 octobre 2012, la cinquième saison, a établi un record, pour une marque, à l’époque, pour l’émission non sportive la plus regardée sur le câble, avec 17,3 millions de téléspectateurs.

Chacun des épisodes est suivi d’une émission intitulée Talking Dead, diffusée sur AMC, où des invités, des célébrités, de comédiens, des gens de l’équipe et des fans viennent discuter de l’épisode présenté et des nombreux revirements de situation.

La popularité de The Walking Dead, qui est un phénomène planétaire, a entraîné la création d’une série dérivée intitulée Fear of the Walking Dead, qui est en ondes depuis août 2015, et qui se déroule au début de l’épidémie, mais à Los Angeles.

En ondes depuis le 31 octobre 2010, la série a connu une baisse de popularité au cours des quatre dernières saisons. La neuvième, qui vient de se terminer, a attiré une moyenne de 4,95 millions de téléspectateurs américains par épisode.

► The Walking Dead est présenté du lundi au jeudi, à 22 h, sur AddikTV. Les épisodes sont rediffusés en rafale le dimanche de 20 h à minuit.