Un deuxième match pour Guerrero fils, une deuxième victoire pour les Jays

À son deuxième match en carrière dans les ligues majeures, samedi après-midi, au Rogers Centre, Vladimir Guerrero fils a été efficace au troisième but mais plutôt discret dans le rectangle des frappeurs. Il a néanmoins aidé les Blue Jays de Toronto à signer une autre victoire face aux Athletics d’Oakland, cette fois de 7 à 1.

Le joueur de 20 ans a frappé un coup sûr en quatre présences au bâton. C’est une flèche cognée en direction du deuxième but, que n’a pu maîtriser le joueur d’arrêt-court Marcus Semien, qui lui a permis d’atteindre le premier coussin en huitième manche.

Guerrero fils avait également rejoint les sentiers en cinquième manche, en soutirant un but sur balles au lanceur partant des Athletics, Brett Anderson. À ses deux autres présences au bâton, il a été retiré sur des prises.

C’est plutôt Randal Grichuk qui a attiré l’attention en frappant trois coups sûrs et en produisant deux points. Le voltigeur a d’abord généré un point en deuxième manche à l’aide d’un simple. Il est revenu à la charge en sixième manche avec un double productif.

Brandon Drury a également connu un bon match au bâton en plaçant la balle en lieu sûr à trois reprises.

Les visiteurs ont marqué leur seul point en cinquième manche alors que Nick Hundley s’est commis dans un optionnel.

Aaron Sanchez (3-1) a obtenu la victoire du côté des Jays. En cinq manches de travail, le lanceur droitier a alloué un point, deux coups sûrs et quatre buts sur balles en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises. Sam Gaviglio et Daniel Hudson ont ensuite fermé la porte aux Athletics en relève.

Pour sa part, Anderson (3-2) a encaissé le revers. En quatre manches et un tiers, il a concédé six points, 10 coups sûrs et deux buts sur balles.

Les Jays tenteront de balayer leur série de trois matchs face aux Athletics dimanche, à Toronto.

Trent Thornton (0-3) sera au monticule pour l’équipe locale tandis que Chris Bassitt (1-0) sera le partant chez les visiteurs.