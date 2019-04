Un rare été de quatre mois pour Marc-André Fleury

Pour la première fois depuis 2015, le gardien Marc-André Fleury bénéficiera d’un congé estival de plus de quatre mois.

L’élimination des Golden Knights de Vegas contre les Sharks de San Jose, au septième match de leur série de premier tour, aura au moins ça de bon pour l’athlète québécois. Ce dernier a fait partie des trois dernières finales de la Coupe Stanley, une fois avec Vegas (2018) et deux fois avec les Penguins de Pittsburgh (2016 et 2017).

«Je vais essayer de corriger certaines choses et prendre du temps de repos, a indiqué Fleury lors de son point de presse de fin de saison. Je n’ai pas eu de long été depuis un certain temps. Je pense que ce sera un bon été pour l’entraînement et je compte utiliser ce temps judicieusement afin d’être prêt pour la prochaine saison.»

S’il semble heureux de pouvoir profiter de plus de temps de repos, Fleury a toujours de la difficulté à digérer l’élimination des siens. Rappelons que les Golden Knights bénéficiaient d’une avance de trois buts en troisième période du match ultime, avant de voir leurs rivaux revenir dans la rencontre, grâce à un avantage numérique de cinq minutes.

«J’ai eu de la difficulté à dormir, j’ai revu chaque but encaissé et je me demandais ce que j’aurais pu faire de différent. C’était difficile de fermer les yeux.»

Malgré cela, le gardien de 34 ans est capable de relativiser.

«S’il y a deux ans vous m’aviez dit que nous ferions les séries deux ans de suite, j’aurais dit que c’est un bel accomplissement.»

Un partisan de hockey

De son propre aveu, Fleury se permettra même de regarder le reste des séries éliminatoires, une fois que la douleur de l’élimination sera passée.

«Je ne vais pas le faire [regarder les autres matchs] pour l’instant, mais je vais éventuellement le faire, a-t-il dit. Je suis un partisan de ce sport et il s’agit de mon sport préféré à regarder. Je vais garder un œil sur ce qui se passe et voir si d’autres surprises surviennent.»