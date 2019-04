Vers une autre hausse de prix à la SAQ

Tout indique que les consommateurs de vin et de spiritueux devront encaisser une nouvelle hausse de prix de leurs bouteilles préférées à la Société des alcools du Québec (SAQ) le 26 mai prochain. Les hausses pourraient varier entre 5 et 50 cents.

Le droit d’accise fédéral sur les vins et les spiritueux et la fluctuation du dollar canadien seront les grands responsables de cette nouvelle hausse de prix de la société d’État.

La SAQ a d’ailleurs écrit à ses fournisseurs récemment pour leur signifier que l’augmentation des taux de droits d’accise sur les boissons alcooliques du fédéral « sera reflétée dans les prix de détail des produits qui entreront en vigueur le 26 mai prochain ».

Par exemple, sur une bouteille de spiritueux de 750 ml vendu à la SAQ, la hausse du droit fédéral d’accise représentera une hausse minimale du prix de 0,07 $, pour atteindre 3,65 $.

Par ailleurs, la fluctuation du dollar canadien par rapport au dollar américain devrait se traduire par une hausse des prix de près de 2 % des vins et des spiritueux en provenance des États-Unis.

Limiter les hausses

À la SAQ, on explique que les fournisseurs peuvent ajuster leurs prix deux fois par année, soit en novembre et en mai. « La SAQ va essayer de limiter l’impact des hausses sur les produits offerts dans nos succursales et en ligne », a indiqué hier un porte-parole de la SAQ, Mathieu Gaudreault.

Les raisons évoquées par les fournisseurs peuvent aller des mauvaises récoltes aux conditions climatiques défavorables, en passant par la hausse des coûts de production.

En novembre dernier, la SAQ a révisé à la hausse les prix de plus de 800 produits disponibles sur ses tablettes. Les augmentations ont varié entre 0,05 $ et 1,75 $ par bouteille. La société d’État avait alors évoqué une hausse moyenne de 35 cents par bouteille pour les produits les plus populaires.

Cette hausse de novembre se voulait la troisième augmentation de prix à la SAQ en un an. En mai 2018, la société d’État avait également augmenté les prix de plus de 1200 vins. La hausse moyenne de prix s’élevait à 20 cents. Certaines hausses avaient été plus significatives que d’autres en novembre dernier. Le prix de la bouteille du vin rouge italien Cesari Ripasso Bosan (750 ml) était passé de 31,10 $ à 32,25 $, en hausse de 1,25 $.