Voici Salebarbes, les «Avengers» acadiens!

Bien que l’expression « super groupe » soit galvaudée, il faut se rendre à l’évidence : l’étiquette colle bien au projet folk rock acadien qui rassemble, notamment, Jean-François Breau et les frères Éloi et Jonathan Painchaud.

Salebarbes - Live aux Pas perdus

★★★★

Photo courtoisie

Tout comme la superproduction du moment, ces Avengers puisent également dans une certaine nostalgie (la culture acadienne plutôt que la vingtaine de films de superhéros produits par Marvel au cours de la dernière décennie) pour en tirer une œuvre tout simplement pétaradante.

Un « beau » risque

Prenons Jean-François Breau, par exemple.

Alors que le bonhomme, de plus en plus présent à la télé, aurait avantage à demeurer sage et propret, le retrouver ici sur cet album capté en concert – avec l’énergie et les imperfections venant avec – est une surprise fort appréciable (en plus d’être un beau risque, évidemment).

Ce qui se dégage de Live aux Pas perdus, outre un désir de remettre des classiques acadiens au goût du jour, est surtout une bonne humeur ainsi qu’une vivacité contagieuse.

Au fil des pièces, on arrive presque à sentir la chaleur des feux de la rampe ; on a envie de se laisser porter par l’entrain du groupe, mais aussi par celui de la foule entendue sur l’enregistrement.

Autre formule galvaudée

Sans réinventer la roue, Salebarbes arrive à la faire tourner à un rythme inattendu.

Une agréable surprise, bref !

Laurence Nerbonne - Feu

★★★

Photo courtoisie

Du rock éthéré de son défunt groupe Hôtel Morphée jusqu’à la pop de son album solo XO, Laurence Nerbonne ne surprend donc pas son public avec un nouveau tournant musical – plus trap rap – pour son LP Feu. Primo, c’est bien foutu, certes, mais aussi beaucoup trop sage pour le genre que l’autrice-compositrice-interprète lorgne maintenant. Ainsi, Feu a malheureusement des airs de glanage qu’une œuvre personnelle et assumée. Pour les fans de l’artiste, surtout.

P!NK - Hurts 2B Human

★★★ ½

Photo courtoisie

Pour son huitième album en carrière, l’artiste largue la morosité – et le pilote automatique – liant Beautiful Trauma (2017). Sans avancer que P!nk « renoue avec ses racines » et autres variantes de l’expression, disons que la chanteuse est toujours aussi en voix, mais avec un sourire retrouvé du côté de l’interprétation ainsi que des rythmiques généralement plus dynamiques et aventureuses. C’est encore très lisse, côté production, mais rien de dramatique. Bref, un « retour » fort apprécié.

Tire le coyote - Session acoustique 1

★★★

Photo courtoisie

Benoit Pinette propose ici une relecture dépouillée et intimiste de plusieurs des classiques de son projet folk rock ainsi qu’une nouvelle pièce. Le « hic », si petit soit-il, c’est que l’univers musical de Tire le coyote n’est déjà pas si tonitruant. En comparant les différentes versions, Session acoustique 1 a davantage des airs d’album de « démos » (de qualité, on s’entend) que d’un véritable exercice de style. Très peu de surprises, donc. Pour les plus fidèles de ses admirateurs, surtout.

Coup de coeur

Forest Boys - Boys Like Having Fun

★★★★

Photo courtoisie

On ne le mentionne que pour la forme (et le référencement Google) : Forest Boys est un projet rassemblant trois membres de The Seasons, groupe dans lequel sévit également Hubert Lenoir. Oubliez toutefois ces appels de notes, car le septuor délaisse ici le rock et la pop au profit d’inspirations... plus funk. Sans être nécessairement traditionalistes, ou moqueurs, ces Forest Boys proposent une approche franchement intéressante du genre. À écouter !