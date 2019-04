Zara a une collection de robes de bal pas chères pour celles qui sont toujours à la dernière minute

Si vous terminez le secondaire cette année, il est fort possible que vous ayez déjà en votre possession la robe de bal que vous allez porter pour souligner la fin de vos études.

Toutefois, si vous êtes plus du genre «toujours à la dernière minute», on a une bonne nouvelle pour vous: Zara vient tout juste de lancer une collection de robes de bal vraiment belles et pas trop chères, en plein dans la saison des remises de diplôme!

Zara

Robe à épaule dénudée jaune, 170 $, Zara

Zara

Robe à encolure montante champagne, 130 $, Zara

On le sait, les robes de bal peuvent facilement devenir très onéreuses. Heureusement, celles que Zara propose sont pour la plupart en bas de 200 $, mais ne sacrifient pas le côté vraiment chic que l'on souhaite avoir lors de notre soirée de finissants.

Zara

Robe longue rose bonbon, 190 $, Zara

Le matériel préconisé pour les robes est surtout le satin, mais on trouve aussi des fils métalliques, de l'organza, de la dentelle et des paillettes.

Zara

Robe asymétrique à paillettes argentées, 80 $, Zara

Zara

Robe en fil métallisé, 250 $, Zara

Les robes sont offertes en édition limitée: il ne faut donc pas trop tarder si l'une d'entre elles nous tombe dans l'œil!

Zara

Robe noire à encolure croisée, 170 $, Zara

Zara

Robe rouge à manches bouffantes, 80 $, Zara

Voyez tout le reste de la collection par ici!

