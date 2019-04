Alice In Chains fait rugir le Capitole

Alice In Chains a fait la puissante démonstration, dans un Capitole surchauffé, que les trop rares rescapés de la vague grunge ont encore le fameux feu sacré.

Le moins que l’on puisse mentionner, c’est que le plus métal des groupes grunge, ce courant musical aussi intense qu’éphémère qui a profondément marqué les années 1990, était attendu avec fébrilité (autrement dit, il s’est vendu beaucoup de bière) par une horde de représentants de la génération X qui constituaient sûrement plus de 75 % de la foule, dimanche soir.

On peut comprendre une telle excitation puisque, sauf erreur, c’était le tout premier concert dans la capitale du quatuor issu de la scène de Seattle, qui concluait à Québec une courte tournée printanière.

Et quel concert ce fut ! Dès l’ouverture sur Bleed The Freak, Jerry Cantrell, l’un des deux seuls vétérans de la formation originale avec le batteur Sean Kinney, a été incisif avec sa six-cordes. Puis, sur Check My Brain, c’était au tour de Mike Inez de torturer furieusement sa basse. Du bonbon !

Enchainement explosif

Voix principale du groupe depuis que Alice In Chains a repris du service il y a une quinzaine d’années, le guitariste William DuVall a montré pourquoi il a depuis fait oublier, en partie du moins, le défunt chanteur Layne Staley.

Charismatique et généreux au point de présenter une chanson en français, sa voix juste assez torturée a permis de rendre justice à des classiques comme Down in a Hole ou la poignante Nutshell.

N’empêche que c’est son dynamisme qui a fait passer la soirée à la vitesse supérieure quand, après la rageuse Them Bones, on a sauté à pieds joints dans Dam That River. Un enchainement explosif qui a fait hurler de bonheur les nostalgiques, et pour cause.

Pour le reste, le groupe a alterné entre ses vieux succès de sa période faste des années 90 et des pièces du plus récent album Rainier Fog en gardant presque continuellement le niveau de tension à son plus haut.

Émotif City and Colour

La dernière fois qu’on a vu Dallas Green à Québec, il était débarqué en catastrophe avec ses potes d’Alexisonfire sur les plaines d’Abraham, l’été dernier, après le désistement ultra dernière minute d’Avenged Sevenfold au Festival d’été.

Dimanche soir, on l’a retrouvé dans un contexte plus paisible. Seul avec sa guitare, Green a enchainé avec beaucoup d’abandon quelques unes des meilleurs pièces d’écorché vif de son projet solo City and Colour.

Outre l’émotion qui se dégageait des chansons, on a senti l’artiste ontarien sincèrement remué d’en être déjà rendu à la fin de son contrat en première partie d’Alice In Chains. « J’ai appris à jouer de la guitare en écoutant Dirt. (...) C’est vraiment une expérience remarquable », a-t-il partagé.