«La page manquante» de Valérie Langlois: «c’est un fait vécu, mais romancé»

Au moment même où sortait son nouveau roman historique, en janvier 2014, l’écrivaine Valérie Langlois a été victime d’une grave maladie orpheline, une encéphalite qui l’a laissée longtemps dans le coma. Aux prises avec de nombreuses séquelles, elle a dû réapprendre à lire, à parler... et à écrire. Elle s’est inspirée de sa propre histoire pour écrire La page manquante.

Son héroïne, Salomé Gauthier, se réveille dans une chambre d’hôpital. On lui apprend qu’elle vient de passer plusieurs semaines dans le coma. Elle ne se souvient de rien.

Clouée à son lit, Salomé doit réapprendre tous les petits gestes du quotidien.

Elle doit retrouver le fil de sa vie, tout en réapprenant à manger, à parler, à marcher, à aimer. À écrire aussi. Il lui faut apprivoiser toutes les séquelles d’un traumatisme.

Valérie Langlois s’est inspirée de faits qu’elle a vécus pour écrire ce troisième roman, très intense et inspirant.

L’histoire de Salomé Gauthier, son héroïne, ressemble beaucoup à la sienne. «C’est un fait vécu, mais romancé», dit-elle, en entrevue.

Valérie a été hospitalisée pendant six mois. «Ça a été une épreuve. Mais il y a toujours des bons côtés qui en ressortent. Je dirais que je suis plus heureuse qu’avant.»

Alors qu’elle avait 38 ans, cette psychoéducatrice, maman de trois enfants, a été victime d’une encéphalite.

«Moins de 20 cas connus dans le monde ont été diagnostiqués porteurs de l’anticorps anti-GABA. Je me suis réveillée, à un moment donné, et j’étais à l’hôpital. J’étais branchée sur une machine et je ne me souviens pas des mois d’avant.»

Retrouver le fil

Pour faire le livre, il lui a fallu reconstituer sa vie. «Il a fallu que je pose beaucoup de questions à mon entourage, à mon meilleur ami, à mon chum, à mes parents.»

Ça a brassé bien des émotions. «J’ai l’impression que je me suis libérée de ces mauvais souvenirs.»

Elle voulait raconter cette histoire du point de vue du patient, qui est dans son lit et qui ne comprend pas ce qui se passe.

«Je voulais faire une réflexion sur la résilience, sur l’équilibre. Quand tu touches le fond, tu peux toujours remonter.»

Aujourd’hui, Valérie Langlois dit que sa mémoire est revenue, sauf pour les quelques mois précédant l’encéphalite.

«C’est resté dans le flou. J’ai appris à vivre avec. C’est pour ça que le livre s’appelle La page manquante : il m’en manque encore des morceaux. J’ai réussi quand même à me faire une idée, avec les récits de tout le monde, de ce qui est arrivé. Et maintenant, je vis bien avec ça.»

Écrire pour guérir

Avant la maladie, Valérie écrivait des romans historiques et se passionnait pour l’Écosse.

«Je suis tombée dans le coma quelques jours avant le lancement de mon deuxième roman. Je n’ai pas pu faire la promotion, je ne l’ai pas vu aller. Mes médecins me disaient : “Écris, parce que des neurones, c’est comme des muscles, ça se travaille.”»

Il lui a fallu six mois avant qu’elle réussisse à lire de nouveau. «Le premier livre que j’ai relu, c’était mon propre livre.»

Valérie était certaine qu’elle n’arriverait plus à écrire. «J’avais de la misère à tenir un crayon. Je me suis remise, finalement. Je n’avais pas perdu ma capacité à écrire, mais c’est plus difficile sur le plan de la concentration, de l’endurance aussi. J’ai des maux de tête. Je me fatigue plus vite. Mais j’ai gagné en maturité et en profondeur. Après une expérience comme ça, on voit la vie autrement.»

► Valérie Langlois est psychoéducatrice de formation.

► Elle a écrit les romans historiques Culloden – La fin des clans, et La dernière sorcière d’Écosse.

► Elle vient de publier un album jeunesse chez Dominique et compagnie, Beau dodo.

EXTRAIT

Photo courtoisie, Éditions Libre Expression

«Péniblement, j’ouvre les yeux. Ma vue est trouble. Je n’arrive pas à bien voir, mais le mur n’a pas la couleur vert tendre de ceux de ma chambre à coucher. Il est plutôt d’un blanc terne, teinté de gris, écaillé par endroits. Ce n’est pas mon réveil qui bat la mesure comme un métronome, mais une horrible petite chose ronde dont je ne distingue pas les aiguilles. Où suis-je? Mon regard se dirige vers la fenêtre. Je ne vois qu’un pan de mur de brique beige, à l’extérieur, et quelques flocons de neige qui virevoltent.»

– Valérie Langlois, La page manquante, Éditions Libre Expression