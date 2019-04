Dans la rue pour dénoncer le tracé du tramway

Des citoyens en guerre contre le tracé du tramway estiment qu’il est «illogique» de le faire passer derrière leur résidence de Sainte-Foy plutôt que de desservir les milliers d’employés du siège social de Revenu Québec situé à la pointe de leur quartier.

Une soixantaine de résidents du boulevard Pie XII et des rues Pélissier, Senneterre et Gingras ont participé à une marche citoyenne, dimanche, pour renouveler leur opposition au passage du réseau structurant sur les terrains d’Hydro-Québec qui donnent sur l'arrière de leur maison. Le tracé proposé par la Ville de Québec ferait en effet transiter le tramway sous des lignes à haute tension entre le chemin des Quatre-Bourgeois et le boulevard du Versant-Nord.

«Il n’y a rien de drôle à m’asseoir sur mon patio et à regarder un train passer à longueur de journée», peste un citoyen, Jacques Côté.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE/JOURNAL DE QUEBEC

Manque d’écoute

Depuis un an, les résidents disent craindre l’impact visuel et sonore du tramway et de voir la valeur de leur propriété diminuer lorsqu'il sera construit. Ils reprochent à l’administration municipale de faire la sourde oreille à leurs doléances malgré leurs représentations devant le conseil municipal.

«On n'a pas l’impression qu’on a pas été entendus. On pense que c’est rentré là et que c’est sorti de l’autre côté», lance en désignant ses oreilles l’un des organisateurs de la manifestation, Pierre Masson, soulignant le dépôt d’une pétition de près de 200 noms en novembre 2018.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE/JOURNAL DE QUEBEC

«Ce n’est pas une question de “pas de tramway dans notre cour”, insiste-t-il encore. On trouve illogique que le tramway ne continue pas sur le chemin des Quatre-Bourgeois pour aller chercher les 3500 employés du ministère du Revenu, un des plus grands employeurs de Québec.»

Boucle

Le siège social de ce ministère se trouve un kilomètre plus loin vers l’ouest sur la rue de Marly. La boucle proposée par les citoyens, qui ferait ensuite passer le tramway par le boulevard du Versant-Nord, en évitant d’emprunter l’emprise d’Hydro-Québec, pourrait cependant rallonger le trajet de 2,5 kilomètres.

Photo DIDIER DEBUSSCHÈRE/JOURNAL DE QUEBEC

Les citoyens ont obtenu l’appui du conseiller municipal de Démocratie Québec, Jean Rousseau. Selon lui, «le fait qu’on ne se rende pas à Marly est un non-sens». Il dénonce que «le tracé qui est proposé est comme un dogme».

Le président du Réseau de transport en commun de la Capitale (RTC) et vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, n’était pas disponible, hier, pour commenter cette sortie des citoyens.

Lors des consultations publiques d’avril 2018, les responsables du réseau structurant s'étaient montrés rassurants, expliquant que le tramway, mû par l’électricité, ne génère pas un bruit important. Le maire Régis Labeaume avait suggéré que les propriétés allaient, au contraire, prendre de la valeur, du fait de la présence du réseau structurant.