Des villes confiantes envers leurs digues

Des municipalités voisines de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et menacées par les inondations se font rassurantes sur la solidité de leurs digues.

« Toutes les digues sont vérifiées constamment. On ne prend pas de risques. Pour le moment, tout va bien », soutient Sonia Fontaine, mairesse de Pointe-Calumet. Elle explique qu’il y a eu moins d’eau que prévu, ce qui la rassure beaucoup. Elle précise que le niveau de l’eau devait atteindre 4,99 m au-dessus du niveau de la mer alors que le niveau était de 4,85 m dimanche midi.

« On peut être optimiste pour le moment, mais on doit rester vigilant en tout temps », dit Mme Fontaine.

Photo courtoisie, TVA nouvelles

Cette dernière est allée passer un peu de temps avec sa collègue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac samedi soir lorsque la digue s’est brisée et a causé l’évacuation forcée de 6000 citoyens. Les deux femmes à la tête des deux municipalités étaient consternées par la situation.

Deux-Montagnes résiste

Quelques kilomètres plus à l’est, le maire de Deux-Montagnes restait confiant.

« On n’a aucune résidence d’inondée à date. Je suis vraiment content, mais la bataille n’est pas finie », dit Denis Martin avec un brin de fierté dans sa voix.

La digue de béton qu’il a fait installer par les employés de la Ville il y a deux semaines tient bon. Ce plan d’urgence temporaire avait été imaginé après les inondations de 2017 en attendant la permission d’aménager une digue permanente qui est arrivée trop tard en février.

« C’est clair que, sans ça, on était encore sous l’eau aujourd’hui. J’ai croisé plusieurs sinistrés [de 2017] qui étaient vraiment contents », mentionne-t-il.

Les employés de la Ville continuent de solidifier les 400 mètres de digues temporaires entre la 10e et la 13e avenue. Il y a également d’autres installations temporaires dans le secteur de la rue Lakebreeze.

Église à l’eau

À Oka, les poches de sable installées plus tôt cette semaine ralentissaient la progression du lac, mais l’église patrimoniale de la municipalité ainsi que sa mairie étaient à l’eau dimanche.

« Pour ce qui est de la mairie et de la nouvelle bibliothèque, tout est bien protégé pour le moment et le niveau n’est pas encore assez haut. Pour l’église, elle a été conçue en conséquence par les sulpiciens. Le sous-sol est en terre et il n’y a pas de danger pour le moment. Si on pompait l’eau du sous-sol, on pomperait la nappe phréatique et le lac en même temps, ce serait inutile », a précisé le maire Pascal Quevillon.