Éducation, 25 ans à ne pas vouloir changer!

Les chiffres rapportés par Paul Journet dans son éditorial du 28 avril démontrent que depuis 25 ans aucun ministre de l’Éducation n’a eu le courage de s’attaquer au véritable problème de notre système scolaire qui se révèle être de plus en plus discriminant. Malgré l’admiration béate de certains observateurs de la scène politique à l’égard du ministre Jean-François Roberge, force est de constater que comme ses prédécesseurs, ses actions reflètent un activisme apparent sans véritable volonté d’endiguer les sources de la ségrégation scolaire.

Dans le rapport final des États généraux de l’éducation, en 1996, on s’inquiétait pour l’égalité des chances, alors que paradoxalement on voulait la réussite du plus grand nombre tout en plaçant les élèves les moins privilégiés dans les conditions les plus désavantageuses. Le rapport stipulait qu’il fallait mettre fin à la stratification des écoles primaires et secondaires en s’assurant que la priorité soit accordée à la relance de l’école publique. Un chantier sur l’égalité des chances était d’ailleurs proposé dans ce rapport, mais il n’a pas été retenu par la ministre de l’Éducation, Pauline Marois, et le gouvernement péquiste de l’époque.

Malgré les études, les recherches, les méta-analyses, les rapports institutionnels, les comparaisons internationales et les mouvements citoyens, les gouvernements successifs ont fait fi des représentations et de la réalité en maintenant un système qui bouche les horizons à un grand nombre d’élèves et qui privilégie un élitisme contreproductif. Le nombre d’élèves en difficulté a doublé dans les classes régulières en parallèle avec une fréquentation des établissements privés qui a également doublé au cours des 25 dernières années. Le tiers seulement des élèves des classes ordinaires dans les écoles publiques fréquentent le niveau collégial et moins de la moitié de ceux-ci se rendront à l’université.

Le premier ministre et son ministre Roberge claironnent que l’éducation est une de leur priorité, mais ils sont loin de se démarquer de leurs prédécesseurs. Comme ces derniers, ils s’affairent sur l’accessoire et cherchent le coup d’éclat sans grand souci pour l’efficacité et sans grande considération pour les données scientifiques. 25 ans après les États généraux de l’éducation, Journet nous entretient sur une nécessaire réflexion nationale sur l’égalité des chances qui devrait être au cœur d’une prochaine campagne électorale. C’est l’équivalent de dire que le bateau coule et qu’on calfeutrera la brèche lorsqu’il sera au fond de l’eau.

En lésinant sur la gratuité scolaire, en bredouillant sur la maternelle quatre ans complémentaire aux CPE, en jouant au directeur d’école pour fixer la récréation à 20 minutes et en tapant sur les doigts des commissions scolaires qui majoreraient à 60%, une note de 58 ou 59%, le ministre multiplie les mesures aux effets insignifiants. S’attaquer à la ségrégation lui imposerait de mettre un terme à la sélection pour la fréquentation d’établissements privés ou de projets particuliers dans les écoles publiques et de pousser l’audace jusqu’à abolir le financement gouvernemental des écoles privées.

La mixité sociale apparaît comme le meilleur gage de la réussite du plus grand nombre d’élèves, mais il se trouve peu de politiciens qui affichent le courage de la favoriser par des mesures concrètes. Le ministre préfèrera continuer de distraire la galerie en faisant croire que l’abolition des commissions scolaires va accroître les chances de réussite éducative, malgré les constats scientifiques du peu ou pas d’impact des modifications de structures sur la réussite des élèves.

Au rythme où vont les choses, Journet pourra reprendre son éditorial dans 25 ans avec sensiblement les mêmes constats et encore le souhait que cela puisse changer!