Environ 6000 personnes évacuées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC – La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a fait le point, dimanche après-midi, quelques heures après la rupture de la digue qui a forcé l'évacuation de quelque 6000 personnes.

«Hier soir vers 19 h, une brèche entre 50 à 70 pieds s’est formée dans la partie végétale de la digue au bout de la 27e avenue. Nous avons évidemment, sans délai, décrété l’état d’urgence», a expliqué la mairesse Sonia Paulus.

«Les services d’urgence ont procédé à l’évacuation immédiate de 2500 résidences, soit environ 6000 personnes demeurant dans la partie sud du territoire», a-t-elle ajouté.

Les autorités municipales procèdent à des travaux d’urgence pour contenir l’infiltration.

«100 000 tonnes de pierre ont été livrées afin d’aménager deux digues parallèles pour contenir autant que possible les infiltrations d’eau», a détaillé Mme Paulus.

La mairesse croit que les résidents ne pourront pas retourner chez eux avant quelques jours. «Personne ne peut entrer dans les zones touchées. Quand on aura réussi à sécuriser les lieux, on donnera des autorisations», a-t-elle confirmé en point de presse.

Rupture de la digue

Une digue qui devait contenir les eaux du lac des Deux Montagnes a cédé samedi soir rendant nécessaire l’évacuation d’urgence de plusieurs milliers de personnes.

La brèche de 50 à 75 pieds dans la digue végétale a rapidement entraîné l’inondation de plusieurs rues avec des débris emportés par les flots.

Rapidement, des pompiers et des policiers ont été dépêchés sur place pour sommer les citoyens de quitter leur résidence.

La mairesse «sinistrée»

En entrevue avec Pierre Bruneau, la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac s’est dite satisfaite du travail accompli jusqu’ici à la suite de la rupture de la digue et de la crue subite des eaux que cette dernière a entraînée dans sa municipalité, dont le tiers des habitants est directement touché.

Personne n’avait vu venir une telle brèche, d’autant plus que la digue venait d’être inspectée. L’eau devrait continuer à monter pour les 24 ou 48 prochaines heures. Sonia Paulus est elle-même sinistrée. «J’ai de l’eau jusqu’à la mi-fenêtre de mon sous-sol», a-t-elle laissé tomber.

La municipalité envisage déjà un scénario pour éviter une répétition de cette catastrophe. «Le but ultime est de refaire [la digue] et de la rehausser. Une firme d’ingénieurs a fait une étude pour pouvoir la hausser. Notre demande est déposée au ministère de l’Environnement, on est en attente. Après, il faut aller en soumission, puis on octroie le contrat. Cela se serait fait probablement après l’été», a-t-elle expliqué.

«Quand vous comparez avec 2017, [cette année-là] on était "flush", a rappelé Mme Paulus. Car on a une digue d’une hauteur maximale de 25 mètres au-dessus du niveau de la mer et en 2017, nous avions eu 24,77 m. Cette année, on nous annonçait dimanche 24,99, ça a été revu à la baisse ... et c’est là qu’on a eu nos problèmes.»

Portrait de Sainte-Marthe-sur-le-Lac:

- Population : 18 074 citoyens (2016)

- Variation de la population entre 2011 et 2016 : +15 %

- Taux de chômage : 6 % (2016)

- Moyenne d’âge : 37 ans

- Revenu moyen des ménages : 89 606 $ (49 % à moins de 80 000 $)

- Nombre de personnes par ménage : en moyenne 2,6

- Type de familles : 50 % sont des couples avec enfants à la maison

- Proportion de propriétaires : 92 %

- Type de logements : 73 % sont des maisons individuelles

Source centris.ca