Inondations: c’est de pire en pire

Avec les précipitations des derniers jours, les niveaux et les débits d'eau sont en constante augmentation dans plusieurs régions du Québec. Les autorités s’attendent à ce que les records d’il y a deux ans soient battus, notamment pour le nombre de sinistrés. « On va dépasser la situation de 2017 », a affirmé Éric Houde, porte-parole de la Sécurité civile. Et on craint que des digues ne suffisent pas à stopper l'eau. Selon le bilan provisoire fourni par Urgence Québec hier soir, on dénombrait 3584 résidences inondées et 3101 isolées. Le total de personnes évacuées s’est porté à 2572. Le bilan va s’alourdir avec l’événement d’hier soir à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.