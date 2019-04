La barque a été rapidement redressée

Les joueurs de l’Impact tirent beaucoup de fierté d’avoir enregistré un autre blanchissage, un cinquième lors des six derniers matchs.

« On défend très bien en équipe de haut en bas, a souligné le gardien Evan Bush. Quand nous défendons de cette façon, ce qui force l’autre équipe à attaquer en plus grand nombre, on peut profiter des contres. »

Selon Bush, tout ça découle d’une définition claire des tâches de tout le monde sur le terrain. Photo USA Today Sports

« Ça doit être notre identité parce que quand on s’en écarte, on se fait prendre. Les cinq arrières, en incluant Sam, sont au diapason et savent quelles sont leurs tâches. »

Pas de complaisance

Si les choses ont vraiment bien été au mois d’avril, mois au cours duquel l’équipe s’est façonné une fiche de 3-1-2, il ne faut pas devenir complaisant, prévient Samuel Piette.

« Cinq blanchissages, c’est bien pour la brigade défensive, mais il ne faut pas qu’on soit satisfaits de ça. Oui, on a 17 points, mais on peut bien terminer la saison avec 17 points si on se satisfait de ça. » Photo USA Today Sports

Le milieu de terrain est néanmoins heureux de constater que l’équipe se situe au sommet du classement même si elle a joué huit de ses dix matchs à l’étranger.

« L’an dernier, on a eu beaucoup de difficultés à l’étranger, alors le fait d’être deuxième avec huit matchs à l’étranger fait du bien. »

Sérieux

Pas plus tard que vendredi, Daniel Lovitz affirmait que cette équipe n’était pas prise au sérieux à travers la MLS, des propos déjà entendus chez Evan Bush dans le passé.

Le gardien estime toutefois que la tendance est en train de s’inverser et qu’on commence à regarder l’Impact d’un autre œil. Photo USA Today Sports

« Ce match est un bon signe que les autres équipes nous prennent au sérieux. Chicago est une équipe qui aime avoir le ballon, mais en première demie, on sentait qu’ils nous craignaient.

« Dans les prochains matchs, nous affrontons des équipes difficiles, mais contre qui nous pouvons aller chercher des points. »

Beau défi

Par ailleurs, Samuel Piette s’est retrouvé avec un beau défi puisqu’il a été confronté à l’Argentin Nicolas Gaitan, un milieu de terrain particulièrement créatif.

« Il cherchait beaucoup les espaces dans mon dos et traînait beaucoup dans mon dos, ce qui est difficile, mais ils ont eu de la misère à le trouver.

« Quand il avait la balle, il essayait de chercher la dernière passe parce qu’il n’était pas trop impliqué dans le jeu. Je pense que ç’a été un peu une journée frustrante pour lui, on l’a bien contenu. »

Piette y est allé pour une solution simple et intelligente afin de le contrer.

« Je savais qu’il était gaucher alors j’ai essayé de l’amener sur son pied droit. »