La fascination pour l’immobilier

La saison des déménagements approche tranquillement et le secteur de l’immobilier serait en pleine croissance, nous dit-on. L’achat d’une maison est l’investissement le plus important que l’on fasse dans une vie.

C’est sans doute pour ça que les émissions traitant d’immobilier pullulent sur nos ondes depuis un certain temps. C’est aussi parce qu’elles nous vendent du rêve, nous inspirent et satisfont notre côté voyeur. Sur nos ondes, les agents immobiliers deviennent désormais des vedettes. En voici quelques exemples.

Selling Sunset

Photo courtoisie, Netflix

Une nouvelle téléréalité vient de débarquer sur Netflix. On pourrait se croire dans un soap tant la distribution a été judicieusement choisie pour être divertissante. Ici, on veut nous montrer la réelle tension et le vrai drame derrière le métier de courtier immobilier (lire ici crêpage de chignon et compétition malsaine). On y suit des agentes (la plupart blondes, mais toutes sexy) d’une prestigieuse firme de Los Angeles, The Oppenheim Group, dirigée par les frères Brett et Jason.

► Disponible sur Netflix

Combien vaut cette maison

Photo courtoisie, Casa

Saskia Thuot anime ce jeu immobilier où des concurrents qui se passionnent sans doute pour les visites libres découvrent quatre propriétés originales ou exceptionnelles dont ils ne connaissent aucun détail et tentent d’en faire l’estimation. On comble ici notre côté voyeur et le besoin d’inspiration.

► Lundi 21 h à TVA

► Mercredi 18 h à Casa

Acheter et vendre avec les frères Scott (Buying and Selling)

Photo courtoisie, Casa

Jonathan et Drew sont des frères dont les parcours se complètent. Le premier est entrepreneur, le second, agent immobilier. Ils sont de véritables stars de l’immobilier (franchise Property Brothers). Dans chacun des épisodes, ils aident des propriétaires à retaper leur maison afin d’en augmenter la valeur. Puis, on­­ les suit dans la vente de celle-ci. Ces hommes d’affaires ont acquis une grande renommée et leurs clients se trouvent aussi bien à Vancouver qu’à Las Vegas.

► Mercredi 21 h à Casa

Vendre ou rénover au Québec

Photo courtoisie, Canal Vie

Cette adaptation québécoise d’un concept populaire est animée par la courtière immobilière Maïka Desnoyers et le designer Daniel Corbin. On retrouve à chaque épisode un couple qui n’est plus satisfait de sa maison et qui fait appel à leur service. Ce couple hésite entre rénover ou vendre leur maison. Dans un premier temps, la maison est revampée. Puis, le couple doit prendre la difficile décision de garder leur demeure refaite à leurs goûts ou de s’en départir.

► Mardi 21 h à Canal vie

Minimaison : grande vie

Photo courtoisie, Casa

À l’ère où l’on tente de minimiser notre consommation, les mini-maisons prennent tout leur sens. Et elles trouvent de plus en plus d’adeptes, qui acceptent de troquer le luxe des grands espaces pour de petits nids confortables. C’est ce que propose cette série où l’on mise sur la débrouillardise. Ces micromaisons ont quelque chose de fascinant.

► Mardi 18 h à Casa

Agents doubles

Photo courtoisie, Canal Vie

On se retrouve dans une compétition immobilière, mais aussi une compétition de couple où chaque membre fait appel aux conseils d’un professionnel pour dénicher la demeure idéale. Julie St-Laurent et Patrice Groleau sont deux courtiers en vue qui devront leur faire visiter chacun deux maisons. Une fois les quatre visites faites, le couple devra user de compromis pour arriver à une entente sur la maison de leurs rêves.

► Différentes diffusions à Canal vie

Bye Bye Maison !

Il s’agit ici d’une émission de home staging dans laquelle des professionnels de la déco et de la vente viennent offrir leurs trucs aux propriétaires qui peinent à vendre leur demeure. Évidemment, le but est d’égayer la maison à peu de frais.

► Différentes diffusions à Canal vie

Vendeurs de rêves

Diffusée l’automne dernier à Vtélé, cette docuréalité suivait Vincent, Marie, Saguy, Christopher, Jeff et Kevin, des agents immobiliers très en vue et dont l’agenda est particulièrement rempli. Ventes de condos de luxe dans le centre-ville, de maisons dépassant le million de dollars, organisation d’événements pour mousser leurs ventes, on étudie toutes les astuces pour leur permettre de faire de bonnes affaires (et une commission intéressante) et de satisfaire leurs prestigieux clients. Ce sont des stars de l’immobilier qui ont souvent tout misé sur leur carrière.

► Épisodes disponibles sur noovo.ca

Escape to the country

Photo courtoisie, BBC

Cette série britannique en est à sa 19e saison. À la base, l’idée était d’inspirer des citadins en leur proposant des coins de paradis en banlieue ou à la campagne. Mais la série a connu un tel succès que plusieurs séries dérivées en ont découlé, mettant de l’avant tantôt le Portugal ou l’île de Malte. Plusieurs pays en ont fait l’acquisition. À l’inverse, en Australie, une version Escape to the City est aussi disponible.

► Différentes diffusions sur CBC

House Hunters à l’international

House Hunter est une franchise qui se décline en plusieurs séries télé immobilières. Il existe une version « première maison » comme une version « minimaison ». Pour faire rêver, voici la version internationale, dans laquelle on suit des acheteurs et leurs agents en quête de demeures à l’architecture spectaculaire ou dont les particularités illustrent bien le mode de vie de la culture choisie.

► Mardi 16 h 30 à Casa

Stay Here

Cette série américaine mise sur l’amélioration des lieux. Et pas n’importe quel lieu. Péniche, caserne de pompiers, et autres lieux locatifs à court terme. Une designer et un courtier en immobilier, Peter Lorimer, parcourent les États-Unis à la recherche de ces habitations atypiques pour les rendre plus qu’alléchantes.

► Disponible sur Netflix

The World’s Most Extraordinary Homes

Photo courtoisie, Netflix

L’actrice britannique Caroline Quentin et l’architecte Piers Taylor donnent envie de faire du tourisme immobilier. Ils partent à la découverte de maisons majestueuses à l’esthétisme à couper le souffle en Nouvelle-Zélande, en Arizona ou dans les Alpes suisses, Madrid ou Amsterdam. Chaque émission est orientée autour d’un thème : la montagne, la forêt, la côte ou les maisons souterraines.

► Disponible sur Netflix

Homes Under the Hammer

Les Britanniques raffolent des émissions de rénovation et d’immobilier. Une autre série qui détient une longévité exceptionnelle est celle-ci, dont une 23e saison serait en préparation. On y voit le travail entrepris sur des maisons ou commerces achetés à l’encan qu’on revampe pour les revendre à meilleurs prix.

► Disponible sur Amazon

Million Dollar Listing

Bravo

La 11e saison de cette série est actuellement en ondes. On y suit des courtiers immobiliers dans leurs vies personnelle et professionnelle. Ils sont de Beverly Hills, Hollywood ou Malibu. Bref, rien de banal, et ils nous montrent les détails des maisons les plus cotées sur le marché. La série de Los Angeles connaît un tel succès que des séries sur New York, Miami et San Francisco ont aussi vu le jour.

► Disponible sur Slice