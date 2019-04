Le grand jour approche pour Thomas Le Boucher

Thomas Le Boucher piaffe d’impatience de disputer son premier match dans les rangs collégiaux.

Débarqué de Marseilles pour une saison avec l’Arsenal de l’Académie Saint-Louis en 2017 après un parcours scolaire parsemé de hauts et de bas dans un quartier défavorisé, le bloqueur à gauche de 6 pi 4 po et 290 livres a dû camper un rôle de spectateur l’an dernier parce qu’il lui manquait quelques cours pour obtenir son diplôme d’études secondaires.

Le Boucher complétera le tout dans les prochaines semaines et il sera en mesure d’enfiler l’uniforme de match du campus Notre-Dame-de-Foy pour la première fois en août. Il s’est entraîné avec l’équipe l’an dernier pendant toute la saison.

« J’étais très déçu de rater la dernière saison, mais j’ai toujours gardé espoir et je n’ai jamais pensé arrêter et retourner en France, a-t-il raconté, dimanche, au terme du match simulé qui concluait le camp de printemps du CNDF. Je finis mes études secondaires en juin et c’est certain que je vais jouer. Je veux rendre heureux tous les gens qui m’ont aidé sur le plan académique. Je n’ai pas fait tout ça pour rien. »

Adaptation en douceur

Même si son dernier match remonte à juillet 2018 au Championnat d’Europe U-19 où la France s’était inclinée en finale, Le Boucher estime qu’il a progressé. « À mon arrivée au CNDF, Dominic Picard m’a beaucoup, beaucoup aidé, a-t-il raconté. Il m’a permis de m’améliorer sur les plans technique et mental. Sa présence est la raison pour laquelle j’ai choisi le CNDF. Il m’a donné des choses à faire avant de partir. En raison de ma force, je me trouve déjà au niveau collégial. Je vais tout faire pour dominer le circuit. »

À compter du 23 juillet en Italie, Le Boucher prendra part au Championnat d’Europe où il espère rapporter l’or cette fois-ci.

S’il a dû prendre les bouchées doubles sur le plan scolaire, Le Boucher estime que son adaptation s’est faite en douce. « À l’exception du froid, l’adaptation a été facile en raison de ma famille d’accueil et des magnifiques entraîneurs que j’ai depuis deux ans. Il y a aussi Cédric (Cotar) qui est toujours là pour moi quand j’en ai besoin. »

Dion emballé

Entraîneur des secondeurs du Rouge et Or depuis deux ans, et lui aussi Français, Cotar a servi de mentor pour le jeune homme. Les deux sont débarqués à Québec au même moment en août 2017.

L’entraîneur-chef Marc-André Dion est emballé. « C’est tellement un bon jeune, a-t-il louangé. C’est un grand frère pour les gars. Tout le monde l’aime. Il a tellement une bonne attitude. C’est avec des gars qui ont cette attitude que nous allons gagner. Sur le plan football, il va être un des meilleurs joueurs de ligne offensive du circuit dès sa première saison. »

Un peu de Rouge et Or dans l’équipe

Trois anciens du Rouge et Or de l’Université Laval se sont greffés au personnel d’entraîneurs du Campus Notre-Dame-de-Foy pendant la saison morte.

À la retraite depuis un an, Fraser Baikie est le nouvel entraîneur de la ligne offensive. Il remplace Dominic Picard, dont les nouvelles responsabilités avec le Blizzard du Séminaire Saint-François ne lui permettaient plus de combiner les deux emplois. Baikie a donné un coup de main à Carl Brennan l’an dernier à Laval.

Le maraudeur Kevin McGee et le centre-arrière Benjamin Garand-Gauthier veilleront respectivement sur les demis défensifs et les porteurs de ballon. Présents depuis le début des entraînements d’hiver et en fin de semaine au camp de printemps, les deux sont admissibles au repêchage de la LCF qui aura lieu jeudi.

« Ça fait du bien d’apporter du sang neuf, a résumé l’entraîneur-chef et coordonnateur défensif Marc-André Dion. On a rafraîchi notre personnel. Ils vont apporter une nouvelle dynamique. De mon côté, je ne coacherai plus une position, tout comme le coordonnateur offensif Jean-François Romeo. J’ai manqué des trucs l’an dernier et je portais trop de chapeaux. »

McGee veut toujours poursuivre sa carrière dans la LCF, mais il a sauté sur l’offre de Dion et de Pascal Masson. « Je continue mon rêve d’atteindre la LCF, mais je serai à temps plein dans le coaching pendant la saison si ça ne fonctionne pas, a-t-il expliqué. Marc-André et Pascal sont conscients de la situation. J’envisageais de coacher après ma carrière, mais pas dès cette année ni au CNDF où je n’avais pas de connexions. Pascal m’a toutefois coaché il y a deux ans au camp de printemps en Floride et il s’est développé une bonne chimie. L’intégration est vraiment facile parce qu’on est trois du Rouge et Or et les autres entraîneurs sont tous des anciens de Laval. On a quelque chose en commun. »

Satisfaction

Dion se disait satisfait du camp de printemps. « On est tous beaux et fins à cette période de l’année, mais l’énergie était vraiment bonne. Nous avons été physiques des deux côtés du ballon, un aspect qu’on voulait corriger par rapport à l’an dernier, qui n’avait pas été à l’image de ce que je souhaitais. »

Blessés, quelques joueurs de premier plan brillaient par leur absence, notamment Alex Duff, Iskandar-Alexandre Masri-Fliss, Franck César Tchembe et Raphaël Latulippe. Natif de Saguenay, le porteur de ballon Grégoire Martin retourne à la maison où il portera les couleurs des Couguars de Chicoutimi cette année.