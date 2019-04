«Un week-end sur deux» de Geneviève Cloutier: ouvrir son cœur après des épreuves

Analyste en informatique, la Sherbrookoise Geneviève Cloutier a décidé de mettre en mots trois grandes épreuves de sa vie de femme, la séparation, le diagnostic d’autisme de son enfant et la mort de son père, tout en y apportant une touche de légèreté, à travers une trilogie romantique à succès, Un week-end sur deux.

Dans le dernier tome de la trilogie, Le cœur a ses raisons, l’héroïne de la série, Caroline Dorion, tente de retrouver l’amour.

Tout en veillant à l’éducation de ses enfants, elle apprivoise une nouvelle relation avec Christian, un collègue de travail charmant. Mais à travers de nouvelles épreuves, elle devra revoir ses priorités... et écouter son cœur.

Geneviève Cloutier est surprise de la réponse de ses lecteurs et de ses lectrices.

«Quand tu lances un livre et que tu n’es pas du tout connue, tu baisses tes attentes au maximum... La réponse est extraordinaire et ce à quoi je m’attendais encore moins, c’est d’avoir des gens qui m’envoient des messages par Facebook», dit-elle.

«C’est super motivant de savoir que j’ai réussi à toucher des gens. C’est extraordinaire, comme aventure!»

Elle a décidé d’écrire sur un coup de tête, il y a six ans, après avoir été un peu déçue par une lecture de vacances.

«J’avais le sentiment que ça ne me ressemblait plus... j’étais dans la trentaine, j’avais des enfants. Je me disais que ce serait l’fun de lire l’histoire d’une fille un peu plus vieille qui a des contraintes.»

Elle a commencé la rédaction, puis a laissé tomber son projet pendant plusieurs années, «à cause de plein de raisons de la vie quotidienne», ajoute-t-elle.

«Après, j’ai retrouvé ça dans mon ordi, je me suis relue... et je me suis trouvée drôle!»

Photo courtoisie

Enchaînement

Elle a ensuite trouvé un éditeur... on connaît la suite : trois tomes publiés rapidement et beaucoup de succès. «C’est un projet-surprise... et un beau projet dans ma vie.»

Caroline Dorion, son héroïne, n’est pas son alter ego littéraire... mais lui ressemble un peu.

«On ne fait pas du tout le même travail. L’histoire n’est pas du tout la mienne, mais dans l’humour, c’est mon genre de blagues.»

Geneviève a un enfant autiste, comme Caroline. «J’ai pleuré ma vie en écrivant le livre, en décrivant la visite chez le médecin, mais ça a fait du bien de la mettre en mots. L’idée derrière ce livre, c’est de parler de résilience. Dans chaque livre, il y a une grosse épreuve. Et je voulais dire aux gens : ça dépend de la façon dont vous le prenez. Oui, mon enfant est autiste, mais la vie continue. Il y a moyen d’en rire.»

Geneviève parle d’une séparation, et de ce que c’est que de vivre seule, avec deux enfants.

«Après, je voulais décrire la solitude, l’équilibre familial qu’on a créé, et le fait de se remettre en danger en rencontrant quelqu’un d’autre. Ça reste une lecture légère qui finit bien : le but, c’est de faire rêver un peu, aussi!»

■ Geneviève Cloutier est analyste en informatique pour la Ville de Sherbrooke.

■ Elle a publié trois romans en un an.