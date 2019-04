Pour lire très longtemps

Dévorez un livre jusqu’à la dernière page, en ne laissant pas une mauvaise position, une page perdue, un manque d’éclairage ou la fatigue oculaire freiner votre enthousiasme.

Liseuse nommée Oreo à lunettes avec ruban marque-page (18 x 25 cm fermée), 14,99 $, renaud-bray.com

Luxueux et robuste support pour ordinateur, coussin de lecture et plateau télé fait à la main en bois et en tissu, puis fini avec l’Ecopoxy, une résine naturelle, 109 $, etsy.com

Signet personnalisable en bois de Cajole et moi. Plusieurs modèles offerts pour toutes occasions. À partir de 12 $, etsy.com

Lunettes de lecture (SEE C) couleur tortoise pâle, avec monture en plastique, charnières flexibles et étui en feutre, 54 $, zonemaison.com

Coussin de lecture pour appuyer votre bouquin ou tablette à la verticale. 46,99 $, renaud-bray.com

Coussin de lecture aux couleurs d’une bande dessinée, avec lumière, porte-gobelet et porte-crayon, qui donnera envie de lire aux enfants, 29,99 $, renaud-bray.com

Signet rat de bibliothèque par Sayens Crochet Stores, fabriqué à la main, au crochet, en acrylique. Autres modèles offerts, 18 $, etsy.com

Lampe de table VESCIA en laiton et noir, avec abat-jour dirigeable vers le haut ou le bas, 70 $, zonemaison.com

Petite loupe ronde à DEL de 6,5 cm de diamètre, avec lentille en verre grossissant quatre fois, pratique pour la lecture et les travaux d’aiguille, 7,99 $, en vente chez DeSerres

Lampe de lecture Moleskine flexible et rechargeable par port USB, pouvant être fixée à un livre ou à un écran d’ordinateur, 25 $, en vente chez DeSerres