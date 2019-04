Techno à vélo

La technologie monte à bord de votre vélo, mettant à votre portée une multitude d’informations sur vos déplacements, vos efforts physiques, et augmentant même votre sécurité. Voici donc quelques accessoires pour le cycliste techno.

Photo courtoisie, Mathieu Performance

1. Le cyclomètre

Photo tirée du site internet Cateye

Cet appareil fixé au guidon du vélo, lié sans fil à un capteur placé sur la fourche, indique la vitesse (actuelle, moyenne, maximale) ainsi que la distance parcourue et la durée de la randonnée actuelle, puis cumulées depuis le début de la saison. Il s’agit là d’un premier pas vers la technologie.

2. Le modèle Edge Explorer 820 Unite de Garmin

Photo courtoisie, Performance Bégin

Les capteurs : les cyclistes qui aspirent à dépasser leurs limites et à prendre part à des courses seront intéressés par différents capteurs pouvant être liés sans fil à un GPS et/ou un cyclomètre. Par exemple, un capteur de cadence calculant le nombre de tours de pédales par minute, un capteur de fréquence cardiaque et un capteur de puissance mesurant la puissance générée par le cycliste (wattage). La connaissance de ces données présente plusieurs avantages, dont la possibilité de maximiser son entraînement et mieux gérer son énergie selon les défis que la route propose. « Tout dépend de ce que vous attendez de votre vélo », explique Laurent Brugier, conseiller chez Performance Bégin. S’il s’agit de la performance, ces capteurs deviendront des alliés.

3. Le Radar

Photo tirée du site internet de Garmin

Garmin Varia est un système radar de vélo s’intégrant sans fil aux ordinateurs de vélo Edge, qui signale au cycliste qu’une voiture arrive derrière lui (jusqu’à 140 m). Le cycliste connaît alors la vitesse relative d’approche et le niveau de menace, tandis que le feu arrière s’allume et clignote pour aviser le conducteur du véhicule de la présence d’un cycliste. « Il incite le cycliste et les automobilistes à être plus vigilants », affirme M. Patenaude.

4. Casque qui appelle à l’aide

Photo tirée du site internet Specialized

Chez Demers, on propose les casques Specialized ANGI, équipés pour détecter les collisions, mesurer la force transmise au casque lors d’un impact et avertir les contacts d’urgence du cycliste tout en leur indiquant sa position, grâce à une connexion sans fil au téléphone cellulaire.

5. Le GPS Garmin Edge 1030, le plus complet

Photo courtoisie, Mathieu Performance

Toujours connectés : les GPS et certains cyclomètres peuvent être connectés à un téléphone intelligent, dans lequel les données seront enregistrées à l’aide d’une application telle Garmin Connect. Il existe de nombreuses applications destinées aux cyclistes, dont Live Track, Strava, Trendline et Training Peaks, qui offrent différentes possibilités : transmettre sa position en temps réel, comparer ses performances avec d’autres cyclistes sur des segments précis, partager ses données avec d’autres passionnés, découvrir de nouveaux trajets, obtenir des conseils d’entraînement, etc.