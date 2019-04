Un cadeau venu de Santo Domingo

Marié à Kathleen Giguère, une ex-dirigeante nationale de nage synchronisée originaire de Sainte-Foy qu’il avait rencontrée en République où elle agissait comme entraîneuse, ils ont eu ensemble un fiston qui joindra à l’automne prochain l’équipe de volleyball du Rouge et Or de l’Université Laval. Une vie normale, somme toute, pour cette famille résidant à Brossard.

Résultat : séparation de la colonne vertébrale. Il passera 21 jours alité et en traction. On l’enfermera ensuite dans un plâtre des pieds à la tête durant trois mois avec la chaleur des Caraïbes pour ajouter à son calvaire.

18 ans et il en fait lui-même la demande, une démarche qui pourra l’aider dans l’obtention de visas et ses déplacements fréquents vers les États-Unis où il s’entraîne.

« Mon père naturel était mort quand j’étais petit, la décision a donc été facile à prendre. Ma mère s’était remariée entre-temps et avait continué sa vie. Elle était positive avec ma décision si c’est ce que je voulais. C’est un homme qui venait d’une famille tranquille et il y avait déjà eu une connexion avec notre famille avant l’adoption. Ma mère a toujours été très possessive avec nous et elle a pourtant approuvé ! » relate ce sixième enfant d’une fratrie de 10 frères et sœurs.

César Jimenez – ou plutôt Henderson – a conservé une limitation dans la rotation de la tête comme séquelle de son accident. Cette déformation ne l’a pas empêché de connaître une belle carrière comme plongeur. Participant aux Jeux olympiques de 1980 et 1984, il avait auparavant remporté en 1977 l’épreuve aux championnats aquatiques d’Amérique centrale et des Caraïbes. En 2001, le Comité olympique dominicain l’a proclamé « Athlète du siècle des sports aquatiques ».

Son parcours académique n’en a pas souffert non plus, comme l’atteste son diplôme universitaire en comptabilité. S’il chérit aujourd’hui le Québec, il s’imagine une qualité de vie à valeur égale s’il avait choisi de demeurer sur son île des Caraïbes.

« Si on a l’éducation et des capacités, on peut se développer n’importe où. J’ai toujours su que je n’allais pas souffrir. J’ai eu la chance de vivre dans un environnement privilégié toute ma vie, mais il m’a fallu travailler pour avoir une belle vie. Moi, je marchais pour me rendre à la piscine. Je me suis entraîné et j’ai été discipliné. »