Vivre des retrouvailles compliquées

J’ai un questionnement moral à vous soumettre. Pour vous résumer mon cas, disons que je fus enseignant au secondaire pendant une bonne dizaine d’années, avant de me lancer à mon compte en services informatiques en 2016. Je suis célibataire depuis trois ans après avoir vécu en couple pendant sept ans. Il y a quelques semaines à mon cours de yoga, j’ai revu une élève à qui j’avais enseigné à l’époque et que je trouvais très jolie. Elle l’est toujours d’ailleurs. Nous sommes allés prendre un café et le courant entre nous ce jour-là a été d’une force incroyable.

On s’est revus ensuite, et après quelques sorties au cinéma, ce qui devait arriver arriva. On flotte depuis sur un nuage. J’utilise le ON, car je sais qu’elle ressent les mêmes atomes crochus pour moi que moi pour elle. On envisage même de cohabiter. Elle avait 16 ans quand je lui ai enseigné et elle en a maintenant 21. Malgré mes 12 ans de plus qu’elle, je la sens aussi mature que moi.

Comme j’ai toujours eu un peu de mal avec mes relations amoureuses, je suis si heureux de ce qui m’arrive, que j’en ai parlé avec mes amis les plus proches qui sont tous encore dans l’enseignement. Mais voilà qu’une des filles du groupe a crié au scandale quand je lui ai dit l’âge de ma copine. Elle m’accuse d’être un manipulateur sexuel et de chercher à profiter de la naïveté d’une fille sans défense. Depuis ce temps, elle picosse sur mon compte à qui mieux mieux, au point de me faire feeler cheap. A-t-elle raison de m’accuser ainsi ?

Anonyme

Le fait que votre amoureuse soit majeure devrait vous enlever tout sentiment de culpabilité. Je ne vois pas pourquoi cette supposée amie peut vous ébranler de la sorte alors que vous êtes, comme vous le dites d’ailleurs, dans votre bon droit. À moins que la personne en question ne soit secrètement amoureuse de vous et se sente humiliée de se faire damer le pion par quelqu’un d’autre ? Ou encore qu’elle se sente frustrée par une certaine jalousie féminine, de savoir qu’elle devra désormais composer dans votre cercle, avec une femme plus jeune qu’elle ? Ce sont là des choses qui arrivent voyez-vous !