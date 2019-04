Voyez les images saisissantes des inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

La journaliste Kariane Bourassa a survolé, en fin d’avant-midi dimanche, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, pour rendre compte de l’ampleur des dégâts causés par la rupture de la digue.

Les images prises à bord de l’hélicoptère TVA Nouvelles sont frappantes. Des quartiers complets sont sous l’eau, des voitures sont pratiquement submergées.

Photo TVA Nouvelles

Samedi soir, les policiers faisaient du porte-à-porte afin d’évacuer les résidents le plus rapidement possible. Nos images montrent des gens qui partent à la course, avec le minimum, afin de se déplacer en lieu sûr. Plus de 5000 personnes ont dû fuir subitement.

De l’eau jusqu’à la taille, les pompiers tentaient de localiser la brèche de la digue.

Photo TVA Nouvelles

Photo TVA Nouvelles

Le lac des Deux Montagnes a complètement envahi les rues de la municipalité. L’eau atteignait le solage des bungalows, divers objets flottaient et le courant ne faiblissait pas.